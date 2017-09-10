Саакашвілі перетнув український кордон (відео)

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі перетнув український кордон у пункті пропуску «Шегині». Політик нібито рухається у бік ПП "Краковець".

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"Мирні люди з українського боку мирно зайшли на український кордон і абсолютно мирно забрали делегацію, де були народні депутати і Саакашвілі, і вони вже мирно перейшли на територію України пішки", - розповіли на мітингу, пише ТСН.

Як повідомляв УНІАН раніше, прикордонники польської сторони пропускного пункту "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України.

Раніше автобус з Саакашвілі пропустили на пункт пропуску, а проїзд іншим машинам, які були у складі колони, що їхала з Перемишля, перекрили. Кордон на пункті пропуску був перекритим. Також на пункт пропуску заїхали чотири поліцейських машини. Водії, які їдуть зі сторони України, розповідають про посилені заходи українських правоохоронців.

Екс-президент Грузії Саакашвілі заявляв, що 10 вересня планує повернутися в Україну. Політик, за його словами, подорожує з українським паспортом, хоча президент Петро Порошенко у липні позбавив його громадянства України. Спочатку планувалось, що він перетне українсько-польський кордон в пункті пропуску «Краковець».

Зустрічати його там планували представники «Руху нових сил», політики та активісти. Потім було прийнято рішення, що Саакашвілі прибуде в Україну не автобусом, а потягом з Перемишля. Потяг «Інтерсіті», в якому намагалися вирушити в Україну Саакашвілі, народні депутати та журналісти, було заблоковано у польському Перемишлі.

У потязі оголосили, що в ньому є особа, яка не має права в’їзду в Україну.