МЗС Польщі викликало посла України через ситуацію з Саакашвілі - ЗМІ

Посла України викликали в Міністерство закордонних справ Польщі, щоб він дав пояснення по "справі Саакашвілі", повідомив євродепутат Яцек Саріуш-Вольський, пише "Радіо Свобода".

Саріуш-Вольський назвав дії української влади нецивілізованими і обіцяв порушити це питання на найближчому засіданні Європейського парламенту.

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У коментарі польським ЗМІ євродепутат припустив, що українська влада не має законних підстав для заборони в’їзду в Україну Саакашвілі.

"Ми вважаємо, що це суперечило б всім європейським стандартам, які зобов’язалася дотримувати Українавідповідно до договору про Асоціацію з ЄС", - зазначив польський політик.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 10 вересня, Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині».

Прихильники Саакашвілі прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які його супроводжували, і буквально «внесли» їх на територію України.

Раніше в ДПСУ заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон.

За словами представника ДПСУ Олега Слободяна, «натовп, серед якого були підготовлені для цього люди, прорвав пункт пропуску «Шегині» з тильної сторони, фактично, можна сказати, вторгнувся на територію Польщі, забрав Міхеїла Саакашвілі, затіяв бійку з прикордонниками і протягнув Саакашвілі на територію України».