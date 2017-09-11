Аваков відреагував на "прорив" Саакашвілі та запропонував йому два варіанти

Саакашвілі й всім, хто незаконно перейшов кордон, потрібно негайно або прибути у пункт пропуску "Шегині" й пройти процедуру оформлення, або прибути до підрозділу Міграційної служби. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава МВС Арсен Аваков.

"Всім учасникам "прориву", в тому числі народним депутатам, потрібно з'явитися до поліції для надання свідчень", - йдеться у його повідомленні.

Аваков розповів, що заборонив застосовувати зброю й силовий вплив на учасників масових акцій біля кордону. За його словами, правоохоронці блокували й затримали кілька десятків осіб "спортивної статури", які приїхали на кордон влаштувати "махач".

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"Принизлива "картинка" прориву кордону з боку України масовкою "активістів"... Мурло, яке зі спини схопило за шию молодого солдата-прикордонника, що стоїть на рубежі кордону України, – це жах... І справа не в особистостях і не в суті конфлікту... Це самогубне руйнування інституціональності", - наголосив міністр внутрішніх справ.

Аваков, крім того, провів аналогію між подіями у прикордонній заставі Ізварине в 2014-му й вчорашнім інцидентом з масовкою, яка бігла, сп'яніла від безкарності: "Мені боляче за цю аналогію – пробачте мені – але дежавю було занадто явним... Тільки прапори не російські...".

За фактом інциденту 16 прикордонникам і поліцейським довелося надати медичну допомогу.

Він також закликав політиків не розмінювати Україну на догоду особистим політичним цілям.

"За фактом організації прориву кордону Національна поліція порушила кримінальну справу. За ст. 332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Розпочато розслідування і формальна процедура збору фактів і доказів. Це "важка" стаття. Впевнений, прокуратура нас підтримає. Як і суди", - йдеться у повідомленні глави МВС.

"Кожен персонаж із тих, хто брав участь у прориві кордону і нападі на прикордонників та поліцейських, буде "офізичений", встановлений і понесе покарання з боку Закону", - пригрозив Аваков.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 10 вересня, Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині».

Прихильники Саакашвілі прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які його супроводжували, і буквально «внесли» їх на територію України.

Раніше в ДПСУ заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон. За словами представника ДПСУ Олега Слободяна, «натовп, серед якого були підготовлені для цього люди, прорвав пункт пропуску «Шегині» з тильної сторони, фактично, можна сказати, вторгнувся на територію Польщі, забрав Міхеїла Саакашвілі, затіяв бійку з прикордонниками і протягнув Саакашвілі на територію України».