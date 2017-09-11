Стали відомі імена нардепів, які незаконно перетнули кордон разом із Саакашвілі

Народний депутат, член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко показав список народних депутатів, які незаконно перетнули кордон України разом з Міхеїлом Саакашвілі.

Цей перелік він опублікував на своїй сторінці у Facebook:

1. Юлія Тимошенко

2. Сергій Власенко

3. Юрій Дерев'янко

4. Павло Костенко

5. Дмитро Добродомов

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Також незаконно перетнув кордон колишній голова СБУ Валентин Наливайченко.

"Депутатська недоторканність не поширюється на суто кримінальний злочин - незаконне переправлення осіб через державний кордон України", - йдеться у повідомленні Геращенка.

За його словами, інші особи, які незаконно перетнули кордон України, встановлюються слідством й будуть притягнуті до відповідальності згідно із Законом.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 10 вересня, Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині».

Прихильники Саакашвілі прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які його супроводжували, і буквально "внесли" їх на територію України.

Раніше в ДПСУ заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон. За словами Олега Слободяна, «натовп, серед якого були підготовлені для цього люди, прорвав пункт пропуску «Шегині» з тильної сторони, фактично, можна сказати, вторгся на територію Польщі, забравши Міхеїла Саакашвілі, затіяв бійку з прикордонниками і протягнув Саакашвілі на територію України».