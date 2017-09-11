У МВС розповіли про наслідки прориву Саакашвілі через кордон (відео)

Під час інциденту з проривом кордону Михеїлом Саакашвілі 11 бійців Національної поліції та 5 Держприкордонслужби отримали тілесні ушкодження. Про це повідомили у прес-службі МВС.

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Зазначається, що 10 вересня близько 20:00 група агресивно налаштованих осіб з боку в'їзного шлагбауму у пункті пропуску "Шегині" зчинила бійку з представниками Нацполіції та Держприкордонслужби, вдерлася до пункту пропуску, порушила державний кордон України та сприяла незаконному порушенню державного кордону групою осіб, серед яких були Міхеїл Саакашвілі та народні депутати України.

Усі обставини незаконного масово порушення кордону встановить слідча група військової прокуратури спільно з Нацгвардією.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 10 вересня, Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині».

Прихильники Саакашвілі прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які його супроводжували, і буквально «внесли» їх на територію України.

Раніше в ДПСУ заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон. За словами представника ДПСУ Олега Слободяна, «натовп, серед якого були підготовлені для цього люди, прорвав пункт пропуску «Шегині» з тильної сторони, фактично, можна сказати, вторгнувся на територію Польщі, забрав Міхеїла Саакашвілі, затіяв бійку з прикордонниками і протягнув Саакашвілі на територію України».