Президент Молдови закликав Україну переглянути закон про освіту

Президент Молдови Ігор Додон закликав Україну переглянути закон про освіту в частині, що стосується мов навчання представників національних меншин.

Про це Додон написав у Facebook.

«Висловлюю занепокоєння долею широкого спільноти румунів і молдаван, які проживають на території України», - заявив Додон.

Він зазначив, що одним з основних завдань демократії є захист прав етнічних меншин, терпимість до культури і традицій меншин, повага їх бажання виховувати дітей їх рідною мовою.

«Висловлюю стурбованість становищем великого співтовариства румунів і молдаван, які проживають на території України, громади, яке в даний час ризикує бути піддане денаціоналізації внаслідок несправедливого закону, введеного в Києві», - заявив Додон.

Президент Молдови стверджує, що новий закон про освіту призведе до скасування системи освіти рідною мовою для представників етнокультурних меншин в Україні.

«Уже була величезна кількість реакцій від румунів і молдаван, які живуть в Україні, так само як і від інших етнічних груп, які просять допомоги з боку сусідніх країн і міжнародних організацій і закликають їх до негайної реакції», - зазначив Додон.

При цьому із заяви президента Молдови випливає, що він звертається не до української влади, а до київської влади.

«Як президент Республіки Молдова, звертаюся до київської влади із закликом переглянути свою нову політику щодо етнокультурних меншин. Нагадую їм, що в Молдові права української громади дотримуються», - заявив Додон.

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Як повідомляв УНІАН, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон «Про освіту», який передбачає введення 12-річної середньої освіти для дітей, які підуть до школи наступного року.

Президент Петро Порошенко заявив, що цей закон «дає ключ майбутньому України».

Законом передбачено, що особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних установах для отримання освіти поряд з державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

МЗС Румунії висловило стурбованість у зв'язку з нормами нового закону про освіту щодо мов навчання представників національних меншин України. Також стурбованість висловили в Угорщині і Польщі.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не підтримуватиме ініціативи України в міжнародних організаціях у зв'язку з нормами нового закону про освіту, що стосуються мов навчання представників національних меншин України.

Разом з тим Посольство США привітало Україну з ухваленням нового закону про освіту.