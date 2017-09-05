Рада ухвалила закон про освіту: в Україні вводиться 12-річне шкільне навчання

Верховна Рада України ухвалила закон України «Про освіту» (реєстраційний номер 3491-д), яким запровадила 12-річну середню освіту. Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 255 із 359 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосували у повному складі фракція «Опозиційний блок» та група «Відродження».

Законом встановлено, що навчання учнів за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти починається: для початкової освіти – з 1 вересня 2018 року; для базової середньої освіти – з 1 вересня 2022 року; для профільної середньої освіти – з 1 вересня 2027 року.

Відповідно до закону, посадовий оклад педагогічного працівника (найнижчої кваліфікаційної категорії) встановлюється в розмірі не менше чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Ця норма вводиться в дію, починаючи з 1 січня 2018 року, а закон вступає в дію з наступного після його опублікування дня.

Засновник приватних закладів освіти має право встановлювати інші розмір і умови оплати праці, винагороди та допомоги для педагогічних і науково-педагогічних працівників.

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Законом передбачено, що держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними) всіх здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників.

Законом визначено, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

Також передбачено, що у закладах освіти, відповідно до освітньої програми, можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома та більше мовами - державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

Особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах для здобуття освіти поряд з державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах дошкільної і загальної середньої освіти поряд з державною мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується через створення класів (груп) з навчанням мовою цього народу поряд з державною мовою.

Крім того, у Прикінцевих положеннях закону встановлено, що особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року подовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які діють до набрання чинності даним законом з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.

В законі сказано, що діти старшого дошкільного віку обов’язково мають бути охоплені дошкільною освітою.

Відповідно до закону, повна загальна середня освіта в Україні є: обов’язковою початкова освіта тривалістю чотири роки; базова середня освіта тривалістю п’ять років; профільна середня освіта тривалістю три роки. При цьому зазначається, що початкова освіта здобувається, як правило, з шести років, а діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні починати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Відповідно до закону, кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Законом визначено, що вища освіта здобувається на основі повної загальної середньої освіти.

Відповідно до закону, державні та комунальні заклади освіти відокремлені від церкви (релігійних організацій), мають світський характер. Приватні заклади освіти, зокрема засновані релігійними організаціями, мають право визначати релігійну спрямованість власної освітньої діяльності. Також у закладах освіти забороняється створення осередків політичних партій та функціонування будь-яких політичних об’єднань.

В законі передбачена атестація педагогічних працівників - чергова атестація проходить не рідше ніж один раз на п’ять років. Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи.

Передбачена сертифікація педагогічних працівників шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи. При цьому така сертифікація відбувається на добровільних засадах виключно за ініціативою педагогічного працівника. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником. Педагогічні працівники отримуватимуть доплату за успішне проходження сертифікації.

Відповідно до закону, з метою здобуття освіти здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти можуть забезпечуватися, відповідно до законодавства, фінансовою державною підтримкою, пільговим кредитуванням, гарантіями для отримання кредитів, частковою компенсацією відсоткових ставок за кредитами.

Законом передбачено надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла або надання службового житла. Крім того, педагогам, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, передбачається безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм. Але зазначені пільги надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до закону, у системі освіти діє Єдина державна електронна база з питань освіти.

Законом передбачено, що держава забезпечує асигнування на освіту в розмірі не менше ніж 7 відсотків валового внутрішнього продукту за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. Державні та комунальні заклади освіти мають право надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет міністрів.

Законом передбачено, що наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти не повинна перевищувати 30 учнів, а у сільських школах кількість учнів у класах повинна становити не менше п’яти осіб, а при меншій кількості учнів у класі заняття проводяться за індивідуальною або іншими формами навчання. Також передбачено, що тривалість уроків у закладах освіти становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих - одинадцятих класах - 45 хвилин.

Відповідно до закону, керівник державного та комунального закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років і не більше ніж два строки підряд.