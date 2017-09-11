ЄС не визнає "вибори" у Севастополі та обраного на них "губернатора"

В Європейському Союзі заявляють, що не визнають ні так званих виборів у незаконно анексованому Севастополі, ні обраного на них "губернатора".

Про це йдеться в заяві речника Зовнішньої дипломатичної служби ЄС, розповсюдженій у понеділок в Брюсселі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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"Європейський Союз не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і, отже, не визнає проведення виборів на Кримському півострові. Будь-хто обраний на Кримському півострові, який буде стверджувати, що "представляє" Крим та Севастополь, не буде визнаний представником територій, які є українськими", - йдеться в заяві.

Речник наголосив, що Європейський Союз, як і раніше, "непохитний у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України".

Як відомо, 10 вересня в РФ пройшли регіональні та місцеві вибори. Вибори також пройшли в Севастополі.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Російській Федерації через незаконні вибори так званого «губернатора» окупованого міста Севастополя.