В окупованому РФ Севастополі вибирають так званого "губернатора"

Сьогодні, 10 вересня, в окупованому Росією Севастополі, що в Криму, почалися вибори так званого губернатора. Про це повідомляє російське видання ТАСС.

"Сьогоднішні вибори - знакові для Севастополя, тому що це перші прямі вибори губернатора в історії міста. Ми впевнені, що вони пройдуть відкрито і чесно, без порушень", - сказав так званий голова Севастопольської міської виборчої комісії Олександр Пєтухов.

Зокрема, кандидатами на так званий пост "першого виборного губернатора" Севастополя зареєстровано п'ять осіб: "т.в.о." губернатора Дмитро Овсянников (від партії "Єдина Росія"), Іван Єрмаков (від партії "Патріоти Росії"), Микола Кряжев (від Комуністичної партії соціальної справедливості), Роман Кияшко (КПРФ ) і Ілля Журавльов (ЛДПР).

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Раніше повідомлялося, що Європейський Союз не визнає ні "губернаторських виборів" в окупованому Росією Севастополі, ні обраного "губернатора".

"Європейський Союз залишається відданим своїй політиці невизнання, до якої входять обмежувальні заходи. Європейський Союз не визнає проведення Російською Федерацією на Кримському півострові виборів, а також обраних місцевих чи національних представників", - заявила вона.