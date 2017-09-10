Нікчемні за суттю та змістом: у МЗС висловили протест РФ через незаконні вибори "губернатора" Севастополя
У відомстві наголосили, що Україна не визнає будь-які «виборчі процеси» в окупованому Криму.
Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Російській Федерації через незаконні вибори так званого «губернатора» окупованого міста Севастополя.
Про це повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца у мікроблозі Twitter.
«Висловлюємо рішучий протест у зв'язку з «виборчими процесами» в окупованому Криму. Нікчемні за суттю та змістом», - йдеться у повідомленні.
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«Україна не визнає будь-які «виборчі процеси» в окупованому Криму. Грубе порушення РФ міжнародного права та законів України», - наголосила речниця МЗС.
Як повідомляв УНІАН, в Україні очікують, що Європейський Союз внесе в санкційний список усіх учасників виборів так званого «губернатора» незаконно анексованого Росією Севастополя.