Нікчемні за суттю та змістом: у МЗС висловили протест РФ через незаконні вибори "губернатора" Севастополя

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Російській Федерації через незаконні вибори так званого «губернатора» окупованого міста Севастополя.

Про це повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца у мікроблозі Twitter.

«Висловлюємо рішучий протест у зв'язку з «виборчими процесами» в окупованому Криму. Нікчемні за суттю та змістом», - йдеться у повідомленні.

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«Україна не визнає будь-які «виборчі процеси» в окупованому Криму. Грубе порушення РФ міжнародного права та законів України», - наголосила речниця МЗС.

Як повідомляв УНІАН, в Україні очікують, що Європейський Союз внесе в санкційний список усіх учасників виборів так званого «губернатора» незаконно анексованого Росією Севастополя.