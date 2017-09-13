ООН закликає Україну розслідувати діяльність сайту "Миротворець"

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) рекомендувало Києву негайно провести розслідування діяльності сайту "Миротворець".

Про це йдеться в заключній частині опублікованого у вівторок, 12 вересня, звіту про ситуацію з правами людини в Україні.

У розділі доповіді, що містить рекомендації українським органам влади, йдеться, що Національній поліції слід "негайно і ефективно розслідувати передбачувані порушення, пов'язані з веб-сайтом "Миротворець"".

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У тексті доповіді також повідомляється, що 7 липня 2017 року Національна поліція відкрила кримінальне провадження проти веб-сайту "Миротворець", який з серпня 2014 р. публікував персональні дані тисяч людей, в тому числі медіа-фахівців та активістів НУО, називаючи їх прихильниками збройних груп і тероризму.

"УВКПЛ вітає цей крок і настійно закликає органи влади провести ефективне розслідування та вжити заходів для видалення персональних даних із сайту", - йдеться у звіті.

Раніше УНІАН повідомляв, що волонтери Центру "Миротворець" запустили системуавтоматичного розпізнавання осіб, які посягнули на незалежність і територіальну цілісність України.