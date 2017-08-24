"Миротворець" запустив систему ідентифікації бойовиків за фото

Волонтери Центру "Миротворець" запустили систему автоматичного розпізнавання облич осіб, які зазіхнули на незалежність та територіальну цілісність України. Система отримала назву "Identigraf".

Про це повідомив народний депутат України Антон Геращенко на сторінці в Facebook.

Читайте також"Привіт з 90-х": російський музикант і автор хіта Moscow calling потрапив під заборону "Миротворця"

"Відтепер і назавжди, кожний може зайти на сайт та перевірити приналежність особи до антиукраїнської та антидержавної діяльності за її світлинами", - заявив він.

На сайті "Identigraf" йдеться, що 60% потужностей Системи зарезервовано за співробітниками "Миротворця" та тими, для кого розпізнавання облич – службова необхідність, зазначає ТСН.

Користувачі Системи діляться на три групи: авторизовані користувачі, VIP-користувачі та звичайні користувачі. Запити авторизованих та VIP-користувачів обслуговуються позачергово в період з 06:01 до 24:00.

Читайте також"Миротворець" розповів, як обійти блокування сайтів провайдерами

Працювати з Системою можуть лише громадяни, які перебувають на території вільної України і користуються мобільним зв'язком українських операторів. Кожен пересічний користувач має можливість здійснити три спроби розпізнавання на добу за допомогою одного мобільного пристрою.

Використання Системи правоохоронними органами та силовими структурами України, спецслужбами країн–членів НАТО та країн-партнерів здійснюється на інших умовах, які не підлягають розголошенню.