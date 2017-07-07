"Привіт з 90-х": російський музикант і автор хіта Moscow calling потрапив під заборону "Миротворця"
Бєлову закидають свідоме порушення державного кордону України, а також заперечення російської агресії, участь у пропагандистських акціях на території окупованого РФ Криму.
Радянський і російський рок-музикант Олексій Бєлов, найбільш відомий як соло-гітарист і автор більшості пісень групи "Парк Горького", потрапив в базу злочинців українського центру "Миротворець".
Про це свідчить запис у розділі "чистилище".
Музикантові закидають свідоме порушення державного кордону України, а також заперечення російської агресії, участь у пропагандистських акціях на території окупованого Росією Криму.
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У травні 2017 року в окупованому Луганську виступили зірки російської естради Олександр Маршал (колишній учасник групи Парк горького), групи "Авіатор", "Челсі" і "Міраж" з Маргаритою Суханкиной.
Соліст групи Парк Горького Олександр Маршал також є членом чистилища "Миротворця".
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше в немилість "Миротворця" потрапила відома російська співачка МакЅим.