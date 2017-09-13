Єврокомісія до кінця року оцінить, як Україна виконує безвіз
ЄК отримала від української влади звіт стосовно виконання безвізу.
Європейська комісія проведе оцінку виконання Україною безвізового режиму до кінця цього року. Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили у Єврокомісії.
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"Ми можемо підтвердити, що ми отримали від української влади звіт (стосовно виконання безвізу - УНІАН), який буде доданий до моніторингового звіту щодо безвізового режиму до кінця цього року. Звіт буде відкритим і доступним в інтернеті", - повідомили в ЄК.
Як повідомляв УНІАН, 11 червня набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн ЄС і Шенгенської зони.
Раніше віце-прем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Європейська комісія не буде ініціювати процедуру призупинення безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до ЄС.