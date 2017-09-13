Єврокомісія до кінця року оцінить, як Україна виконує безвіз

10:14, 13 вересня 2017
Політика
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ЄК отримала від української влади звіт стосовно виконання безвізу.

Безвіз України з ЄС запрацював 11 червня / rossandhelen / Depositphotos

Європейська комісія проведе оцінку виконання Україною безвізового режиму до кінця цього року. Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили у Єврокомісії.

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"Ми можемо підтвердити, що ми отримали від української влади звіт (стосовно виконання безвізу - УНІАН), який буде доданий до моніторингового звіту щодо безвізового режиму до кінця цього року. Звіт буде відкритим і доступним в інтернеті", - повідомили в ЄК.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн ЄС і Шенгенської зони.

Раніше віце-прем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Європейська комісія не буде ініціювати процедуру призупинення безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до ЄС. 

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Теги: #безвіз України з ЄС#оцінка виконання безвізу