Перші українці в'їхали до ЄС без віз (фото)

03:03, 11 червня 2017
Політика
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Українці вже перетинають кордон з ЄС без віз.

Українці скористалися безвизом з ЄС / twitter.com/UkrZaKordonom

Перші громадяни України в'їхали в Європейський союз після набуття чинності безвізового режиму. Про це у своєму Twitter пише департамент консульської служби МЗС України.

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"Перші повідомлення консулів з пунктів пропуску: українці без віз перетинають кордон ЄС", - йдеться у повідомленні відомства.

Як повідомляв УНІАН, відсьогодні, 11 червня, набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про введення безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України в 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.

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Теги: #безвіз набув чинності#безвіз України з ЄС