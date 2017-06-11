Перші українці в'їхали до ЄС без віз (фото)

Перші громадяни України в'їхали в Європейський союз після набуття чинності безвізового режиму. Про це у своєму Twitter пише департамент консульської служби МЗС України.

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"Перші повідомлення консулів з пунктів пропуску: українці без віз перетинають кордон ЄС", - йдеться у повідомленні відомства.

Як повідомляв УНІАН, відсьогодні, 11 червня, набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про введення безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України в 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.