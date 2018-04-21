Більшість негативно оцінює газові домовленості з Росією

Більшість відвідувачів УНІАН-сайту негативно оцінює домовленості українського уряду з Росією щодо подорожчання газу для України наступного року до 130 доларів за тисячу кубометрів. Однозначно негативну оцінку діям уряду в цьому плані дали 57% опитаних. Як позитивний чи оптимальний за нинішньої ситуації крок українсько-російські домовленості розцінює майже чверть відвідувачів. Успішними їх вважають лише 9%.

Запитання за веб-сторінці УНІАН сформульовано таким чином: “Як Ви оцінюєте домовленість уряду про купівлю газу в Росії по $130 за тис. куб. м? Виділіть головне”.

Усього на це запитання (станом на 1 жовтня, 20.00) відповіло 1010 респондентів.

Результати опитування такі:

“Це зрада національних інтересів (СОТ, флот, ГЗС тощо) – 43,5%.

“Це допомогло побачити реальні плани Москви, якій байдуже, хто керує українським урядом” – 18,9%.

“Це провал уряду, адже газ дорожчає з $50 до $130” – 12,5%.

“Це оптимальне рішення: газ дорожчає в усьому світі” – 14,5%.

“Це успіх, бо Україна купуватиме газ дешевше, ніж інші країни” – 8,8%.

“Свій варіант” – 1,9%.

Найбільш показові “свої варіанти” відповіді: “Нема достовірної інформації”; “Це гірше, ніж війна, проблема не в ціні, а в моралі”; “Це реальна суть влади в Україні”; “А чого ви очікували?”; “Російський гамбіт: росіяни жертвують доходами, здобуваючи контроль над Україною”; “Путін, продаючи нам туркменський газ по $130, гріє на цьому свої руки”; “Поступова здача України Москві”; “А чому транзит не дорожчає?”; “Не міняли б старі контракти”; “Це шулерство урядового криміналу”; “Це успіх на тлі попередньої політики”; “Янукович обіцяв газ по $50”; “Могло бути ще гірше”.

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