У ДПСУ вже є алгоритм взаємодії з миротворцями у разі їхньої появи на Донбасі

У Державній прикордонній службі України розроблено алгоритм взаємодії з миротворцями у разі ухвалення рішення про введення відповідної місії на Донбас.

Про це у коментарі УНІАН повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

«Ще після того, як у 2015 році президент України Петро Порошенко озвучив ідею мирного плану і можливу присутність миротворців на території України, на тимчасово непідконтрольних районах Луганської та Донецької областей, після цього ми розробляли декілька варіантів виходу на тимчасово непідконтрольну ділянку кордону, і один з цих варіантів – нам також будуть допомагати представники миротворчої місії», - сказав він.

«Якщо це рішення буде прийняте в ООН, у нас є алгоритм дій на випадок, якщо разом з нами візьмуть під охорону непідконтрольну ділянку кордону і миротворча місія», - зауважив Слободян.

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Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня президент РФ Володимир Путін сказав, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

7 вересня Порошенко заявив, що миротворці ООН повинні бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку кордону з РФ.

Українська делегація у штаб-квартирі ООН також передала на розгляд партнерам з Ради безпеки свій проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

12 вересня Росія підготувала проект резолюції Ради безпеки ООН, в якому запропонувала створити озброєну місію ООН на Донбасі терміном на шість місяців.