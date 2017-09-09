Україна передала до Радбезу ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі

Українська делегація у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку днями передала на розгляд партнерам з Ради безпеки ООН свій проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

Про це заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв повідомив учора ввечері в ефірі одного з національних телеканалів.

За його словами, українська сторона передала партнерам у Раді безпеки ООН свою резолюцію про розміщення миротворців ще у 2016 році.

"На жаль, на той час вона не викликала відповідної реакції і від партнерів, оскільки Російська Федерація зайняла негативістську позицію", - заявив Єлісєєв.

"За дорученням президента, оновлений проект резолюції був буквально декілька днів тому переданий партнерам у Раді безпеки. Звичайно, ми готові і далі працювати", - сказав заступник глави АП.

Також, за його словами, дуже важливо, що президент України Петро Порошенко поїде до Нью-Йорка з метою участі у Генеральній асамблеї ООН і саміті Ради безпеки ООН.

Читайте такожУ Путіна переглянули його заяву про миротворців ООН на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України заявив, що має намір наступного місяця представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і доручив МЗС РФ внести відповідну резолюцію на розгляд Ради безпеки ООН. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

В МЗС України заявили, що ця заява Путіна свідчить про чергову спробу Росії як сторони конфлікту представити агресію внутрішньо українським конфліктом і спотворити саму ідею й цілі розгортання миротворчої операції, що не слугуватиме досягненню головної мети - встановленню стійкого миру на Донбасі і відновленню територіальної цілісності України.

Згодом прес-секретар президент РФ Дмитро Пєсков заявив, що жодних модальностей з розміщення миротворчих сил на Донбасі поки що немає, обговорення цього питання проходитиме в «нормандському форматі».

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що Україна наполягає на виведенні усіх російських військ з Донбасу до розміщення миротворчої місії ООН на усій території окупованого регіону.