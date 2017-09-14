США планують направити в Україну нову партію автомобілів Humvee – Чалий

Надзвичайний і повноважний посол України у США Валерій Чалий заявив, що планується поставка в Україну чергової партії американських військових автомобілів HMMWV, відомих, як Humvee («Хамві»). Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Автомобілі «Хамві» – зараз планується нова поставка автомобілів, якісних, у тому числі медичних», - сказав посол.

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«Учора була дискусія експертів високого рівня США, які запропонували говорити про оборонне озброєння – протитанкова зброя, протимінні засоби, засоби комунікації, протибатарейні радари. Ми знайдемо, я думаю, найближчим часом включення вже в законодавчу базу в Конгресі конкретизацію таких видів постачань», - додав Чалий.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2015 року в Україну прибула перша партія американських військових автомобілів HMMWV. Всього планувалося відправити 230 таких машин.