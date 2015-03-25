Україна отримала першу партію американських броньовиків Humvee (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook помічник міністра оборони Юрій Бірюков.

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Як повідомляв УНІАН, США в якості нелетальної військової допомоги поставлять в Україну системи безпілотників Raven, які запускаються вручну, відправлять 30 броньованих джипів і 200 звичайних джипів Humvee.

Крім цього, очікується, що США нададуть радіосистеми, протимінометні радари та інше обладнання.