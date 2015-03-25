Україна отримала першу партію американських броньовиків Humvee (фото)

15:07, 25 березня 2015
Суспільство
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В міжнародний аеропорт Бориспіль прибув літак з першою партією військових бронеавтомобілів Humvee для Збройних Сил України від США.

Американский броневик Humvee для ВСУ / facebook.com/yuri.biriukov

Про це на своїй сторінці у Facebook помічник міністра оборони Юрій Бірюков.

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В качестве нелетальной военной помощи США предоставят 230 внедорожников / facebook.com/yuri.biriukov

Як повідомляв УНІАН, США в якості нелетальної військової допомоги поставлять в Україну системи безпілотників Raven, які запускаються вручну, відправлять 30 броньованих джипів і 200 звичайних джипів Humvee.

Самолет с первой партией броневиков / facebook.com/yuri.biriukov

Крім цього, очікується, що США нададуть радіосистеми, протимінометні радари та інше обладнання.

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