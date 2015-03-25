Україна отримала першу партію американських броньовиків Humvee (фото)
15:07, 25 березня 2015Суспільство
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В міжнародний аеропорт Бориспіль прибув літак з першою партією військових бронеавтомобілів Humvee для Збройних Сил України від США.
Американський броньовик Humvee для ВСУ / facebook.com/yuri.biriukov
Про це на своїй сторінці у Facebook помічник міністра оборони Юрій Бірюков.
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В якості нелетальної військової допомоги США нададуть 230 позашляховиків / facebook.com/yuri.biriukov
Як повідомляв УНІАН, США в якості нелетальної військової допомоги поставлять в Україну системи безпілотників Raven, які запускаються вручну, відправлять 30 броньованих джипів і 200 звичайних джипів Humvee.
Літак з першою партією броньовиків / facebook.com/yuri.biriukov
Крім цього, очікується, що США нададуть радіосистеми, протимінометні радари та інше обладнання.
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