100 військових "Хаммерів" з США прибули в Одесу - Пайєтт
Сотня військових "Хаммерів" (Humvee) прибула в Одесу у суботу зранку, повідомив посол США в Україні Джеффрі Пайєтт.
Про це дипломат написав на своїй сторінці у Twitter, додаючи фото машин.
Джеффрі Пайєтт також відзначив, що постачання "Хаммерів" стало виконанням обіцянок віце-президента США Джо Байдена про підтримку української армії, які він надав у березні, повідомляє BBC Україна.
Another 100 humvees for #Ukraine delivered to #Odesa this morning -- making good on @VP's commitment in March pic.twitter.com/2i9Q50kkH6
— Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) July 18, 2015
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Машини "High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle" або Humvee - одні з найбільш поширених американських військових автомобілів, які використовувалися під час багатьох військових операцій США. Цивільний варіант машини має назву "Хаммер".
Наприкінці березня американська сторона вже передала Україні кілька таких машин.