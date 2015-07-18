100 військових "Хаммерів" з США прибули в Одесу - Пайєтт

Про це дипломат написав на своїй сторінці у Twitter, додаючи фото машин.

Джеффрі Пайєтт також відзначив, що постачання "Хаммерів" стало виконанням обіцянок віце-президента США Джо Байдена про підтримку української армії, які він надав у березні, повідомляє BBC Україна.

Another 100 humvees for #Ukraine delivered to #Odesa this morning -- making good on @VP's commitment in March pic.twitter.com/2i9Q50kkH6 — Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) July 18, 2015

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Машини "High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle" або Humvee - одні з найбільш поширених американських військових автомобілів, які використовувалися під час багатьох військових операцій США. Цивільний варіант машини має назву "Хаммер".

Наприкінці березня американська сторона вже передала Україні кілька таких машин.