Порошенко і Трамп 21 вересня обговорять "спільну тактику" щодо Донбасу – Клімкін

Президент України Петро Порошенко і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 21 вересня у США обговорюватимуть співпрацю у сфері безпеки та ситуацію на Донбасі.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив на брифінгу, що транслювався на телеканалі "112 Україна".

"По-перше, є ряд питань. Я, звичайно, не можу сказати за президента Сполучених Штатів, що він порушить під час зустрічей. Але, звичайно, будемо обговорювати ситуацію навколо окупованого Донбасу. Звичайно, будемо обговорювати спільну тактику, оскільки ми її вже проговорили з Куртом Волкером, маємо погодити і на найвищому рівні", - сказав Клімкін.

Читайте такожУ Порошенка підтвердили зустріч з Трампом 21 вересня

"Будемо обговорювати безпекову співпрацю. Безумовно, це одне з ключових питань, і, звичайно, будемо обговорювати сприяння Сполучених Штатів для подальшого просування наших реформ", - заявив Клімкін.

Він додав, що особисто братиме участь у зустрічі президентів України та США.

Також до переговорів будуть долучені радники з національної безпеки, постійні представники країн в ООН Володимир Єльченко та Ніккі Гейлі.

"Це буде зустріч, в якій будуть брати участь всі, хто потрібні, щоб обговорювати весь порядок денний", - сказав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, зустріч Порошенка і Трампа відбудеться у четвер, 21 вересня, в рамках їхньої участі у 72-ій сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.