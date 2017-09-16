Посол України в США повідав про тему зустрічі Порошенка і Трампа в Нью-Йорку

На наступному тижні під час зустрічі президентів України і США Петра Порошенка та Дональда Трампа будуть обговорюватися результати домовленостей попередніх переговорів, а також плани щодо співпраці.

Про це написав посол України в США Валерій Чалий на своїй сторінці в Facebook.

"Контакти між Україною і США успішно розвиваються. Важлива зустріч на вищому рівні відбудеться вже 21 вересня в Нью-Йорку. Президенту України Петру Порошенку і президенту США Дональду Трампу важливо обговорити результати домовленостей, досягнутих під час недавньої зустрічі в червні у Вашингтоні", - підкреслив він.

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За словами Чалого, також президенти планують намітити конкретні плани взаємодії з ключових питань у сферах глобальної та регіональної безпеки, оборони, економічного, енергетичного співробітництва.

"Хочу подякувати американській стороні за ефективну спільну роботу з підготовки зустрічі", - додав він.

Нагадаємо, в червні у Вашингтоні в Білому домі відбулася зустріч президента України Петра Порошенка і його американського колеги Дональда Трампа. Політики зустрілися в Овальному кабінеті. Після цього Порошенко вийшов до журналістів. За його словами, вони обговорили ситуацію на Донбасі. Український лідер заявив, що глава США виступав за розширення співпраці України та ЄС.