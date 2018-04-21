Хохол Зеленяк за кацапа отвєтіт

Інтернет-суспільство вирішило підтримати ув’язненого в Новосибірську українця Тараса Зеленяка. Його, нагадаємо, затримало ФСБ за фактом “розпалювання міжнаціональної ворожнечі” – так російські органи трактували дії Зеленяка, який на українських (!) Інтернет-форумах називав росіян “москалями” та “кацапами”. Тобто так, як століттями до нього це робили не лише українці. Але це не все. На думку прокуратури, що передала справу Зеленяка до суду, на сайті, який нібито відвідував обвинувачуваний, знайшли “нецензурну лайку та заклики до суспільно-небезпечної діяльності”. А згідно з результатами лінгвістичної експертизи у висловленнях Зеленяка “є ознаки погрози та підбурювання до міжнаціональної ворожнечі, ознаки “возбуждєнія” міжнаціональної ворожнечі, зокрема твердження про переваги одної національності над іншою, у тому числі за релігійною ознакою. Окремі висловлювання Зеленяка свідчать про його упевненість у перевазі української нації, чеченців та прибалтів над росіянами.... містять викривлені уявлення про роль російського народу в історичному процесі”. Обвинувачуваний, звичайно, з таким вироком не погодився й заявив суду: “Треба розрізняти думку та інформацію”.

Важко бути українським націоналістом, ще й у глибинці Росії. Тим більше небезпечно казати про те, що і чеченці, і прибалти кращі за росіян. А ще й тоді, коли російським шовіністам, що близькі до влади й вважають себе великодержавниками, закривають український кордон. Тоді просто сам бог велів покарати. Їхній, російський бог.

Недарма більшість відвідувачів судових засідань над Зеленяком – російські журналісти та українська діаспора Новосибірська, яка вирішила принаймні морально підтримати земляка. Більш масово його намагається підтримати Інтернет-громада, яка навіть створилао сайт zelenyak.livejournal.com з детальним описом судового процесу. А такий собі віртуальний Український науково-дослідницький центр Інтернет-комунікацій навіть провів своєрідне дослідження – вивчили російськомовний сегмент Мережі на наявність у ньому слів “москаль”, “кацап”, “хохол” та “жид” (те саме – у множині).

Пошук, проведений за допомогою пошукових систем Яндекс, Alltheweb, Google, Мета, Рамблер та Бігмір дав такі результати.

На першому місці, як і слід було очікувати, йдуть слова “хохол” – 4 478 912 згадувань – та “хохли” – 4721803.

На другому – “жид” (зустрічається 4143342 рази) та “жиди” (3 309222). Уже потім ідуть:

слово “москаль” – 3531569 разів та “москалі” – 3200442. А на останньому місці – “кацап” – 763734; “кацапи” – 756066.

Як бачимо, пишуть “спеціалісти Українського науково-дослідницького центру Інтернет-комунікацій”, “найбільш поширене слово "хохол" зустрічається 9200715 разів, на другому місці "жид" – 7452564 згадувань, на третьому – "москалі" – 6732011 , і найрідше уживається слово "кацапи" – 1519800 разів”.

Можна було б іще додати, що 32400 рази зустрічається слово “Хохляндия” та 58100 – слово “хохлушка”.

“Дослідження показують, що в мережі відбувається справжній, як кажуть москалі, "хохлос...ч" (4,5 тис згадувань цього слова в Google. – Авт.), – роблять висновок на сайті zelenyak.livejournal.com невідомі Інтернет-спеціалісти. – Напрошується висновок: найбільше згадують "хохлів", але намагаються посадити лише за "кацапів". Однак у російських контррозвідників є ще величезне поле для роботи – потенційно за розпалювання міжнаціональної ворожнечі можна сховати за грати 25 млн. чоловік”.

Ми, зі свого боку, вирішили продовжити дослідження. Почали з іще одного улюбленого росіянами слова, не дуже літературного, але такого, що також означає одну з сусідніх щодо Росії національностей, – “чурка. Воно в російськомовному Інтернеті (за Google) зустрічається 139000.

В українському сегменті Інтернету, виходячи лише з даних пошуковика Google, на першому місці (цього теж варто було очікувати) іде слово “москаль” – 310000 згадувань. На другому – “хохлы” – 139000. Далі – «жиды” – 98100. Потім – “хохол” – 60700 та “москалі” – 58500. Найрідше зустрічаються “кацапы” – 24600.

Уже на другому плані йдуть: "малорос” – 909, “чурка” – 906 та “хохлушка” – 633.

Навряд чи вищевикладену статистику може оцінити “найсправедливіший суд у світі”, який слухає справу Зеленяка, але, гадаємо, якщо він справді є незаангажованим, мав би урахувати досвід російського права.

Приміром, згадалася гучна справа, що розгорілася торік у Санкт-Петербурзі.

У газетах «За русское дело» та «Русь православная» вийшли скандальні публікації на єврейську тему. У них не лише неодноразово згадувалися слова “жид” і “жидівська сволота”, але й зустрічалися твердження на кшталт: “жиды – это потомки (и по крови, но главное – по духу) тех богоубийц, кто требовал распятия Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа”, а юдаїзм характеризувався як релігія ”антихристианская, человеконенавистническая, доходящая до ритуальных убийств...”

Прокуратура Петербурга тоді “незважаючи на сильний тиск, продемонструвала рідкісний приклад незалежності та об’єктивності”, – пишуть російські православні видання. Простіше кажучи, вона не знайшла нічого поганого в слові “жид” і, відповідно, відмовилася порушити кримінальну справу. У відповіді прокуратури на звернення правозахисників, ідеться, зокрема, про таке (порівняйте з приписами новосибірського ФСБ): “Уживаний у тексті публікацій термін “жид” і його граматичні модифікації не є офіційно визнаною вказівкою на приналежність до певної релігії”.

Єдине, що хочеться додати – нагадати етимологію слів “москаль” та “кацап”, щоб ФСБ не витрачалося на “експертів”:

1. “Жителів Московії або просто Москви називали московітами, московитянами або москалями” (Наконечний Євген. Украдене ім’я. – Львів, 2004).

У “Словарі української мови” Бориса Грінченка сказано: Москаль... 1) Великороссъ. 2) Солдатъ. 3) Сорт льна. 4) Сорт чесноку. 5) Насек. (Гр.2, с.447).

І ось іще уривок словникової статті: “Москаль... заст. 1) Вояк, солдат. 2) Росіянин (СУМ IV, с.808).

А якщо москальські (сподіваюсь, після таких посилань на мене вже не подадуть до суду?) спеціалісти сумніваються у твердженнях українських дослідників, подамо цитату з найбільш авторитетного російського лексикографа Володимира Даля: “москаль” малоросійського походження і означає: “москвич, русский, солдат, военнослужащий” (Даль II, с. 349)

2. "Кацап" (за народною етимологією) походить від того, як українці визначали росіян, що мали рідкі загострені бороди, котрі нагадували бороду козла, або – українською – цапа. Отже, "кацап" означало "как цап", тобто "як козел".

Виходить, українці “за козла отвєтят?”

Дмитро Стаховський