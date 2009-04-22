В Одесі відбулась панахида за вбитим у зіткненні з антифашистами

Біля будинку №6 на Сегедській вулиці сьогодні відбулась громадянська панахида пам’яті студента відділення журналістики Одеського Національного університету імені Мечникова Максима Чайки, який загинув 17 квітня внаслідок зіткнення з представниками організації «Антифа».

Як передає кореспондент УНІАН, серед тих, хто брав участь у панахиді неформального лідера громадської організації «Січ», найбільше було студентів, зокрема, друзів з філологічного факультету вишу. На знак жалоби за М.Чайкою керівництво кафедри журналістики університету перенесло урочистості з нагоди 10-річчя заснування кафедри.

Завідувач кафедрою Олександр АЛЕКСАНДРОВ заявив журналістам: «Максим був непростим хлопцем, не дуже хорошим студентом». Разом з тим, сказав О.ОЛЕКСАНДРОВ, «студенти його поважали, у нього був авторитет».

«Ми втратили людину, кращу за яку більшість із нас, студентів, не зустрічали. Він умів підтримати в скрутну хвилину. Ті, хто його знав, не може сказати про нього щось таке, що могло б осквернити його славне, добре ім’я», - сказав на панахиді один із друзів-студентів вузу.

Потім жалобна процесія вирушила до Новотаїровського кладовища, де буде поховано М.Чайку.

Між тим, керівництво одеської «Антифа» оприлюднило сьогодні заяву, в якій постаралося відмежуватися від будь-яких «зв’язків чи то з Кремлем чи з Моссадом».

Як повідомляв УНІАН, студент Одеського Національного університету імені І.Мечникова, активіст українського патріотичного молодіжного руху «Січ» М.Чайка (1988 р.н.) загинув 17 квітня внаслідок нападу, за даними обласного об`єднання «Просвіта», групи проросійських екстремістів. Убивство сталося на розі Олександрівського проспекту та вулиці Троїцької. Тоді ж ножові поранення також отримав друг загиблого Андрій ДЗЕБАН, який наразі перебуває в лікарні.

Як заявила громадська організація «Вільна Одеса», «вбивство сталося під час сутички між молодими українськими патріотами із «Січі» та учасниками так званого руху «Антифа», яким протегує екс-депутат міськради, лідер партії «Родина» Ігор МАРКОВ».

У партії "Родина" назвали спроби пов`язати з нею вбивство в Одесі активіста організації «Січ» "відвертою брехнею".

У свою чергу, в прес-службі руху «Антифашистська дія» заявили, що вбивство М.Чайки було самообороною і відкинули будь-які зв`язки з проросійськими політиками.