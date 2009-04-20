Міліція хоче списати вбивство студента в Одесі на «битовуху»?

Громадська організація «Вільна Одеса» вважає політичним замовленням убивство в центрі міста активіста українського патріотичного молодіжного руху «Січ», студента відділення журналістики Одеського Національного університету імені І. Мечникова Максима Чайки.

Про це сказано в заяві ГО «Вільна Одеса», копію якої передано УНІАН.

«Усупереч спробі міліції списати цю справу на «битовуху», тут чітко простежується замовлення на політичне вбивство», - наголошується в документі. Тому, за словами авторів заяви, важливо «якомога швидше виявити організаторів і замовників цього лиходійського вбивства».

«Убивство сталося, - сказано в заяві, - під час зіткнення між молодими українськими патріотами з «Січі» та учасників так званого руху «Антифа», яким протегує екс-депутат міськради, лідер партії «Родина» Ігор МАРКОВ».

За словами авторів заяви, М.Чайку вбили за те, що він «займав активну та принципову позицію щодо підривної антиукраїнської діяльності екс-депутата І.МАРКОВА, очолюваної ним «Родини»... вимагав від влади та СБУ притягати їх до відповідальності».

Як повідомляв УНІАН, студент університету М.Чайка, 1988 року народження, загинув 17 квітня внаслідок нападу, за даними обласного об`єднання «Просвіта», групи проросійських екстремістів. Убивство сталося на розі Олександрівського проспекту та вулиці Троцької, неподалеку пабу «Горіх», хоча, за уточненими даними, сам паб цього вечора ані М.Чайка, ані його друг Андрій ДЗЕБАН не відвідували. Останнього госпіталізовано з ножовим пораненням в Одеську інфекційну лікарню.

Керівник відділу громадських зв`язків УМВД України в Одесі Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА підтвердила, що за фактом убивства М.Чайки слідчим Приморського РВВС Одеси порушено кримінальну справу. Деякі особи, причетні до бійки, дають свідчення, працівники міліції здійснюють оперативно-слідчі заходи щодо розшуку осіб, підозрюваних у скоєнні злочину».

В інтересах слідства прізвище підозрюваного в убивстві та обставини злочину правоохоронні органи не розголошують.