Макрон на Генасамблеї ООН: в Україні необхідно домогтися справжнього припинення вогню

Президент Франції Еммануель Макрон наголошує, що необхідно домогтися від усіх сторін виконання Мінських угод з метою припинення конфлікту на Донбасі. Про це він сказав під час виступу на загальнополітичній дискусії в рамках 72-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

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"В Україні теж ми повинні домогтися виконання зобов'язань, що були взяті. Ми повинні домогтися встановлення режиму припинення вогню, справжнього припинення вогню", - підкреслив Макрон.

Також він наголосив на необхідності продовження співпраці з партнерами, й особливо з Німеччиною, з метою підтримання міжнародного порядку та припинення конфлікту на сході України.

Як повідомляв УНІАН, під час Генасамблеї ООН президент США Дональд Трамп закликав країни Організації Об'єднаних Націй захищати суверенітет інших країн, в тому числі України. Порошенко 21 вересня зустрінеться з Трампом, щоб обговорити "спільну тактику" щодо Донбасу.