"Від України до Південно-китайського моря": Трамп заявив, що треба поважати суверенітет держав

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав країни Організації Об'єднаних Націй захищати суверенітет інших країн, в тому числі України. Про це він сказав під час виступу на загальнополітичній дискусії в рамках 72-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

"Ми повинні захищати наші держави, їх інтереси та їх майбутнє. Ми повинні відводити загрозу суверенітету - від України до Південно-китайського моря. Ми повинні підтримувати повагу до закону, повагу до кордонів та повагу до культури", - наголосив Трамп.

"Як і засновники ООН мали намір, ми повинні спільно працювати та разом протистояти тим, хто погрожує нам хаосом, безладом і терором", - додав він.

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Як відомо, президент України Петро Порошенко 21 вересня зустрінеться з Трампом, щоб обговорити "спільну тактику" щодо Донбасу.

УНІАН повідомляв, що у Нью-Йорку проходить засідання Генасамблеї ООН, яке відвідають близько 130 світових лідерів.