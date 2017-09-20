Збереження розміру щомісячного довічного утримання суддів є недоцільним - нардеп

Збереження розміру щомісячного довічного утримання суддів в рамках пенсійної реформи, на чому наполягає в.о. Голови Конституційного суду Віктор Кривенко, є недоцільним. Про це на своїй сторінці в Facebook написала народний депутат Ірина Фріз.

"Не бачу жодного сенсу та аргументів для того, щоб зберегти пожиттєве утримання суддів в умовах, коли суди виносять рішення на користь сепаратистів та корупціонерів, а судді ухиляються від виконання безпосередніх своїх обов’язків та мають найнижчу довіру в суспільстві", - вважає нардеп.

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Вона нагадала, що середній розмір пенсійних виплат суддям, за данними Пенсійного Фонду, становить 23,7 тисяч гривень. "Для порівняння, пенсії звільненим з військової служби становлять 2,77 тис. грн, тобто у 8,5 разів менше. При цьому внесок останніх у захист інтересів України є незрівняно більшим", - написала Фріз.

"В умовах гострої кризи балансу кількості платників податків та пенсіонерів (майже 1:3), ті, хто працює не мають утримувати суддів з нарахуванням найбільшого розміру пенсій в державі", - наголосила Фріз.

"Право людини на чесний суд, очевидно, буде порушено у випадку, коли судова система являє собою непрозору кланову систему на утриманні держави. Жодна фінансова преференція у вигляді високих заробітних плат чи пенсій не є гарантією некорупційності судової системи, до того, як притягнення суддів до відповідальності за корупцію та зловживання не стане звичаною процедурою", - написала нардеп.

Фріз підкреслила, що рішення Конституційного Суду, щодо неконституційності зменшення пенсійних виплат для суддів, очевидно, має всі ознаки конфлікту інтересів.

Нагадаємо, виконуючий обов'язки голови Конституційного суду (КС) Віктор Кривенко у своєму зверненні до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та голови Верховної Ради Андрія Парубія наголосив, що вважає неприпустимим зменшення розміру щомісячного довічного утримання суддів в рамках пенсійної реформи.