Новий адвокат Януковича розповів, чому не розмовляє з підзахисним

Адвокат колишнього президента України Віктора Януковича Максим Герасько заявив, що поки що не обговорював деталі справи зі своїм підзахисним.

Читайте такожАдвокат Януковича заявив відвід секретарю судового засідання та отримав відмовуПро це він повідомив журналістам під час перерви у судовому засіданні, на якому розглядається справа про державну зраду президента-втікача, передає Українська правда.

За словами Герасько, він ще не зв'язувався з Януковичем, оскільки йому ще немає про що з ним говорити. Адже адвокат не встиг ознайомитися з матеріалами справи і "сформувати правову позицію".

"Як я можу сформувати правову позицію, якщо я ознайомився з 18 томами в суді й 5 томами в прокуратурі?" – поставив риторичне запитання юрист.

Він наголосив, що спершу треба ознайомитися з матеріалами справи, а вже потім погоджувати правову позицію і зв'язуватись з підзахисним.

"Щоб було про що побалакати, як то кажуть", - зазначив Герасько.