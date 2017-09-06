Швейцарія вимагає доказів для повернення золота "сім'ї" Януковича Україні

У Швейцарії вимагають доказів щодо вкраденого та вивезеного «сім’єю» Януковича золота для подальшої його передачі Україні. Про це повідомили у федеральному департаменті закордонних справ Швейцарії, пише ТСН.

Видання зазначає, що федеральний департамент закордонних справ Швейцарії не надав інформацію про точну суму заморожених активів.

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"На сьогоднішній день українські активи, що оцінюються в приблизно 70 мільйонів швейцарських франків, заморожені в Швейцарії. Оцінка суми може бути змінена в залежності від низки критеріїв, таких як коливання валютних курсів, вартість акціонерного капіталу, видалення осіб, на які поширюється заморожування, часткове звільнення заморожених активів і тп. Повернення заморожених активів української влади може відбутися тільки після того, як їхнє незаконне походження буде встановлено судом. Однак, поки остаточне судове рішення про конфіскацію цих активів не видано українськими судовими органами", - повідомили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН раніше, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляв, що наразі проводяться усі необхідні заходи, щоб півтони золота соратника екс-президента України Віктора Януковича, виявлені в банку Швейцарії, були заарештовані та передані до бюджету України.

«За кордоном завдяки нашій міжнародній співпраці з колегами виявлено серйозний золотий вклад в одному із банків…я знаю про кого йдеться, але повідомити зараз в інтересах слідства не вважаю за потрібне. Це дуже відома справа в Україні, ми по ній давно і детально йдемо в тому числі і через угоди зі слідством, через інші слідчі дії і вийшли на такі результати», - заявив він.