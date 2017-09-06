Новий адвокат Януковича вперше прийшов до суду і попросив три місяці для ознайомлення зі справою

Новий державний адвокат екс-президента Віктора Януковича, підозрюваного у державній зраді, Максим Герасько жодного разу з моменту призначення не приходив у суд для ознайомлення з матеріалами справи.

Читайте такожЯнуковичу та Лавриновичу повідомили про підозру у захопленні влади шляхом конституційного переворотуСьогодні ж 34-річний захисник вперше прийшов на засідання у справі про державну зраду Януковича, де повідомив, що займається практикою з 2010 року. Зокрема, захищав засудженого за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе Олексія Пукача.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий суддя Владислав Дев'ятко запитав, чому адвокат з 18 серпня жодного разу не прийшов для ознайомлення з матеріалами справи.

На запитання судді адвокат відповів, що не розуміє ухвали суду, якою його зобов'язали прийти і ознайомитися, і просить суд роз'яснити зараз.

Суд відмовив у задоволенні цього клопотання.

Тоді Герасько подав клопотання про надання йому трьох місяців для ознайомлення з матеріалами справи, оскільки в ній 50 томів. Всього за вивченням він провів 11 днів.

У свою чергу, прокурор Максим Крим заявив, що це клопотання не слід задовольняти, тому що три місяці це багато, оскільки Герасько раніше ухилявся від ознайомлення зі справою. За словами прокурора, 10 днів для Герасько буде достатньо.

На питання про свій можливий візит до Януковича, він відповів, що спочатку повинен вивчити матеріали справи.

Як повідомляв УНІАН, на минулому засіданні, 17 серпня, колегія суддів Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання колишнього адвоката Януковича Віталія Мешечка про самовідвід.

Суд також доручив Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Києві призначити екс-президенту нового адвоката.

Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня колегія Оболонського райсуду задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.