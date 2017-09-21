Порошенко домовився з Трампом, що США і надалі будуть підтримувати українські реформи

Президент України Петро Порошенко домовився з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом про ефективну співпрацю у продовженні підтримки українських реформ з боку США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це український лідер повідомив за результатами зустрічі з Трампом сьогодні журналістам у Нью-Йорку (США).

Читайте такожТрамп: Справи України йдуть добре

«Для мене як президента Україна, я думаю, як і для всіх українців, було дуже важливо почути повну, дуже потужну підтримку реформ, які відбуваються в Україні, і позитивну оцінку результатів, яких ми цими реформами досягли. Це надзвичайно важливо для нас», - заявив він.

При цьому Порошенко додав, що «ми домовилися, що наша співпраця в підтримці реформ буде ефективно продовжуватись».

Як повідомляв УНІАН раніше, Порошенко після зустрічі з Трампом заявив, що США підтримують пропозицію України щодо миротворців на Донбасі.