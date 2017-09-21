Порошенко після зустрічі з Трампом: США підтримують пропозицію України щодо миротворців на Донбасі

Президент України Петро Порошенко заявляє, що США підтримують пропозицію України щодо розгортання миротворчої місії ООН на всій тимчасово окупованій території Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив за результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом сьогодні журналістам у Нью-Йорку.

«Важлива позиція, що США повністю підтримали пропозицію України, мої пропозиції, які були озвучені ще в 2015 році, щодо розміщення на сході України, на окупованій території миротворців з мандатом Ради безпеки ООН», - заявив він.

Читайте такожАмериканські компанії йдуть до України, бо бачать величезний потенціал - Трамп

«Я підкреслюю та наголошую: української позиції, яка передбачає мандат на всю окуповану територію на сході України, включно з неконтрольованою ділянкою російсько-українського кордону, що виключить можливість проникнення російських військ, озброєння, амуніції і справді буде слугувати справі миру», - зауважив Порошенко.

«Нашою головною метою є деокупація, відновлення суверенітету (України над окупованою частиною Донбасу – УНІАН) та якнайшвидше принесення миру на українську землю», - підкреслив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко 18 вересня розпочав офіційний візит до США для участі у 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Як заявляв Порошенко, серед іншого, він планує порушити питання про введення миротворців ООН на окуповану частину Донбасу.