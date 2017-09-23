"Слава Україні!" від Трюдо: прем'єр Канади заговорив українською (відео)

Президент України Петро Порошенко перебуває у Канаді, де зустрічається з найвищим керівництвом країни.

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Так, під час виступу прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заговорив українською мовою, вимовивши "Слава Україні!". Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.

"Це не протокольні рукостискання. Не просто чергові переговори. Чого вартує "Слава Україні !" у виконанні прем'єра Трюдо", - йдеться у його повідомленні.

Раніше Порошенко на спільній з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо прес-конференції в п'ятницю в Торонто заявив, що Україна готова працювати з Канадою у питанні безвізового режиму для своїх громадян.