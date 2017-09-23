"Домовилися скоротити кількість відмов": Порошенко повідомив про прагнення України до безвізу з Канадою

Україна готова працювати з Канадою у питанні безвізового режиму для своїх громадян, заявив президент України Петро Порошенко, передає прес-служба глави держави.

"Ми зараз готові працювати з Канадою в плані досягнення безвізового режиму для українських громадян", - сказав Порошенко на спільній з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо прес-конференції в п'ятницю в Торонто.

Він додав: "Ми домовилися про те, щоб значно скоротити кількість відмов при отриманні віз. Щоб візи були на термін дії паспорта. Поки, на перший етап".

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Він нагадав, що Україна в 2005 році скасувала візи для громадян Канади.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня вступило в силу рішення Ради Євросоюзу про введення безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України в 30 країн ЄС та Шенгенської зони.