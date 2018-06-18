Заступник держсекретаря США: Ми хочемо конкретно поговорити про угоди з ЄС щодо транзиту газу

Ми відзначили цінність тих моментів, коли Ющенкові й Тимошенко вдавалося досягти згоди… Гадаю, росіянам варто самим пояснити логіку своєї позиції... Ми не укладаємо угод за рахунок наших друзів…

До Києва з офіційним візитом прибув перший заступник державного секретаря США Джеймс Стайнберг. Пан Стайнберг відповів на запитання УНІАН.

Містере Стайнберг, яка основна мета Вашого візиту в Україну?

У дев’яностих роках я вже бував в Україні, коли працював у адміністрації Білла Клінтона. Мені приємно знову бути в Києві. Цей приїзд для мене дуже важливий, я маю змогу знову розпочати роботу з Україною.

Моя мета приїзду – ще раз підтвердити, яку цінність ми надаємо відносинам США з Україною, підкреслити наміри Президента Барака Обами підтримати та розвинути той рівень співпраці, який ми маємо.

Які Ваші очікування від зустрічей з нашим вищим керівництвом України? Про що Ви з ними збираєтеся говорити?

Передусім я б хотів почути з перших вуст від ваших лідерів про ті виклики, проблеми, котрі, як вони вважають, сьогодні актуальні, і яким чином, на їхню думку, можна було б працювати Україні та США разом, щоб дати відповідь на ці виклики не тільки в Україні, а й у регіоні й цілому світі.

Ми знаємо, що Україна, як і весь світ, має дати раду серйозним проблемам, спричиненим світовою економічною кризою. І дуже важливо для всіх нас налагодити спільну працю, аби ефективно впоратися з проблемами.

Я старатимусь передати твердий намір США продовжувати підтримувати розвиток демократії в Україні, продовжувати підтримувати безпеку України в цьому важливому регіоні світу.

Чи маєте якісь конкретні пропозиції щодо співпраці?

Насамперед я б хотів разом зі своїм колегою, радником з міжнародної економіки в Білому Домі Девідом Ліптоном, який теж прибув в Україну, конкретно поговорити про економічні питання, що зараз стоять на порядку денному, зокрема щодо співпраці України з МВФ. А також у плані економічної реформи, зокрема стосовно угоди з ЄС про транзит енергоресурсів.

Я також би хотів поговорити з вашими лідерами про те, як Україна працює над виконанням щорічної національної програми з НАТО. Маю намір довідатися, як можна допомогти, аби підтримувати відповідний темп цієї програми.

Крім того, хочу висловити вдячність Україні за внесок у миротворчі операції в Афганістані, Іраку, Африці. Також поговорити про те, як надалі співпрацювати в цьому напрямку.

Також з українським керівництвом я хочу обговорити, як ми – США – збираємося рухатися в напрямку покращення своїх відносин з Росією і при цьому надавати такої самої важливості відносинам з Україною. Усі вважають, що добрі відносини між США та Росією будуть позитивним фактором для України й для інших країн регіону.

Як Америка ставиться до нашої внутрішньополітичної боротьби?

(Сміється.) Як ви знаєте, ми завжди намагаємося делікатно не втручатися у внутрішні справи суверенних держав – наших друзів у всьому світі.

Думку про те, що ви питаєте, має, перш за все, висловлювати народ України... Але в цей час кризи варто сказати, що дуже важливо об’єднувати сили, працювати спільно, аби знайти відповідні рішення для важливих питань.

З таким зверненням наш Президент Обама звертається до американського народу, до Конгресу, аби – в нашому випадку – об’єднати зусилля двох основних партій для розв’язання цих проблем.

Мабуть, такі самі побажання доречні будуть і щодо української влади.

А чи не важко США вибудовувати відносини з Україною, якщо не зрозуміло, хто тут чого хоче? Президент – одне, прем’єр-міністр – друге, Верховна Рада – третє... Яскравий приклад – коли ВР не проголосувала за закони, які були потрібні для отримання другого траншу кредиту МВФ…

Гадаю, що в період кризи справді важливо знаходити шляхи для обопільної співпраці, бо тільки в такий спосіб можна приймати дієві рішення.

Можливо, через це те, що вважається звичайними політичними незгодами, у час кризи слід відкладати вбік. Це потрібно для того, аби уможливити співпрацю України і з окремими країнами – такими, як США, – і з міжнародними інституціями – такими, як МВФ.

Повинен відзначити, що ми відзначили важливість і цінність тих моментів, коли вдавалося досягти згоди між Президентом Ющенком та прем’єр-міністром Тимошенко. Зокрема в ухваленні рішень щодо другого траншу кредиту МВФ, а також – щодо транзиту енергоресурсів з ЄС.

Ми б хотіли й у майбутньому бачити такого роду співпрацю, аби приймалися важливі рішення й Україна йшла вперед.

Чи не розчарувалася Америка в нашому Президенті?

Ми з захопленням ставимося до вашого Президента. Вважаємо, що він надзвичайно багато зробив для утвердження демократії в Україні. Він протягом років демонстрував політичну сміливість, тож ми дуже цінуємо його лідерські якості, його здатність дивитися вперед, на перспективу. Вважаємо, що він дуже багато зробив для розвитку наших двосторонніх відносин.

Нещодавно держсекретар США Хіларі Клінтон у Конгресі заявила, що Сполучені Штати по-новому вибудовуватимуть відносини з великими націями, зокрема з Росією. У чому буде новизна? Як Барак Обама збирається налагоджувати відносини з Росією після Джорджа Буша?

Думаю, що Президент Обама і держсекретар Клінтон мають намір запропонувати нові рамки співпраці з Росією. Але, формуючи ці рамки, ми пам’ятатимемо, що залишаються ті галузі, у яких ми не маємо згоди. Проте є широкий спектр інтересів, де ми можемо співпрацювати. Наша співпраця буде корисною не лише для США і Росії, а й для інших країн. Хочемо, аби наша співпраця давала відповідь таким викликам, як тероризм, розповсюдження зброї масового вражання, регіональні конфлікти.

Ми всі від цього тільки виграватимемо. Проте хочу підкреслити, що при цьому залишатимуться сфери непогодженості.

У чому саме ви все-таки не погодитеся з Росією?

Одна з цих сфер – безумовно, НАТО і роль НАТО. Ми дуже чітко дали зрозуміти, що двері цієї організації мають залишатися відкритими для тих країн, які відповідатимуть критеріям, стандартам НАТО.

Ми продовжуємо вважати, що визнання начебто незалежності Росією частин Грузії було помилкою і не сприяє миру й стабільності в регіоні.

Ми також продовжуємо мати різні погляди на те, що відбувається з демократією в самій Росії. І ми дотримуватимемося цієї точки зору!

Водночас ми бачимо можливість угоди з Росією щодо обмеження стратегічних озброєнь, що зробить світ більш безпечним. Ми разом повинні співпрацювати в забезпеченні збереження ядерних матеріалів, аби вони не потрапляли до рук небезпечних типів.

Ми бачимо потенціал співпраці в галузі енергетики, зміни клімату. Отже, є галузі, де ми таки можемо співпрацювати.

Ви вжили щодо Росії поняття «демократія». Доречно?

(Сміється.) Якщо порівнювати з минулим, то зараз Росія більш демократична країна, ніж це було в часи Радянського Союзу.

Але Росії, безумовно, є над чим працювати, аби поглибити й зміцнити свою демократію, зробити вільнішу свою пресу, надати своїм громадянам висловлювати свою точку зору щодо їхньої незгоди з офіційною політикою. Тобто Росії є над чим попрацювати, аби зробити її кращою для своїх громадян.

А чи не стане Україна такою собі жертвою в налагодженні відносин Америки з Росією? Існує думка, що, наприклад, Росія погодилася співпрацювати з США щодо Афганістану в обмін на те, що США припинить допомагати вступові України в НАТО…

Ми не укладаємо угод за рахунок наших друзів.

Гадаю, росіяни розуміють, що зовсім непродуктивно було б навіть робити подібні пропозиції, бо вони знають, що ми не торгуємо такими речами. Вони знають, що це не є наш підхід.

Наскільки мені відомо, таких пропозицій з їхнього боку не було і не думаю, що будуть.

Щодо НАТО… Тут Америка завжди була нашим найбільшим другом. Чи залишатиметься вона таким і надалі і чи сприятиме просуванню України в НАТО, як це було, зокрема, за Джорджа Буша?

Як ви бачили, і під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, де була присутня держсекретар США Клінтон, і під час зустрічей Президента Обами на саміті країн НАТО, США продемонстрували, що залишаються потужним прибічником роботи комісії Україна – НАТО, підтримують виконання Україною щорічної національної програми співпраці з НАТО, підтримують рух України в напрямку членства в Альянсі.

Якщо Україна ухвалить для себе таке рішення, то ми будемо цілком на боці цього рішення.

Росія перенесла назначене на 7 травня засідання Ради Росія – НАТО. Це рішення Росії пов’язане з навчаннями НАТО в Грузії, які мають проходити з 6 травня по 1 червня. Водночас міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, який не робить нічого без відома обох своїх президентів, заявляє, що Росія – за активну співпрацю з НАТО. Чи можете Ви пояснити логіку Росії? І що розуміється під активною співпрацею?

Гадаю, росіянам варто самим пояснити логіку своєї позиції.

З нашої точки зору, навчання в Грузії – це дуже продуктивна діяльність, у якій беруть участь не лише держави-члени НАТО, а й країни з-поза Альянсу. Вважаємо, що є велика користь у відпрацюванні миротворчих та гуманітарних місій. Ми про це дуже чітко сказали панові Лаврову.

Ми за те, аби Росія мала тісніші відносини з НАТО, та зрештою росіяни самі мають приймати для себе рішення.

У громадській думці росіян в останні роки активно формується образ зовнішнього ворога… До речі, тут Україна і США, разом з Грузією та Естонію мають дещо спільне: усі ми, за соціологічними опитуваннями в самій Росії, вважаємося її “ворогами”. Антиамериканські настрої в РФ, як і ксенофобські загалом, досить поширені... Що може протиставити Америка російському антиамериканізмові?

Гадаю, те, як Президент Обама, віце-президент Байдон, держсекретар Клінтон окреслюють нові підходи Сполучених Штатів, цю пропозицію відкритої руки буде сприйнято. Є очевидним, що ми хочемо гарних відносин з Росією, з російським народом.

Ми розуміємо, росіяни теж пройшли важкий період, який мали й інші регіони в цій частині світу. Проте зараз є можливість перегорнути сторінку. Гадаю, навіть рядові росіяни відчують нове ставлення США до Росії, відповідно, відгукнуться кращим ставленням до Америки.

До речі, такий підхід Обами й до країн по всьому світу викликає хвилю ентузіазму щодо політики Сполучених Штатів. Сподіваємося, настрої людей у світі мінятимуться на нашу користь.

Чи звертається за порадами Президент Обама до колишнього Президента Буша?

Знаєте, мені про це невідомо. Знаю, що в період передачі влади в них було кілька продуктивних зустрічей. Зокрема, вони кілька разів зустрічалися у форматі один на один. Знаю, що Президент Обама дуже цінував діалоги з Джорджем Бушем.

Чи розглядає нинішня адміністрація США нові загрози, які несе теперішня криза в геополітичному плані – як це було внаслідок кризи у 20–30 роках, коли до влади прийшов Гітлер і багато країн змінило свої кордони, а деякі взагалі припинили своє існування?

Гадаю, ми вивчили уроки історії, і знаємо з сумного досвіду тридцятих років минулого століття, що зараз урядам по всьому світу треба об’єднувати зусилля, аби спільно давати відповідь на сьогоднішні проблеми.

Тоді, у тридцятих роках, кожна країна вважала, що захищала свої власні інтереси, не дивлячись далі від своїх кордонів, не зважаючи на сусідів. Згодом це призвело до того, що ви сказали.

Гадаю, те, що продемонструвала зустріч G20 у Лондоні, якраз і було готовністю лідерів провідних країн вживати сміливих кроків, аби уникнути тих помилок, яких припустилися в минулому.

Розмовляла Оксана Климончук