В Україну прибув перший заступник держсекретаря США

Сьогодні в Україну з офіційним візитом прибув перший заступник держсекретаря Сполучених Штатів Америки Джеймс СТАЙНБЕРГ.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході свого візиту завтра, 27 квітня, Д.СТАЙНБЕРГ планує зустрітися з вищим керівництвом України, зокрема, з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНОМ та представниками Партії регіонів.

В ексклюзивному інтерв’ю УНІАН Д.СТАЙНБЕРГ повідомив, що ціль його приїзду – підтвердити, яку цінність керівництво Америки надає відносинам США з Україною. «Підкреслити наміри президента Барака ОБАМИ підтримати та розвинути той рівень співпраці, який ми маємо», – сказав заступник держсекретаря США.

На запитання кореспондента, які його очікування від зустрічей з українською владою, він відповів, що перш за все, хотів би почути з перших вуст від наших лідерів про ті виклики, проблеми, які, як вони вважають, сьогодні постали перед ними і яким чином, на їхню думку, можна було б працювати Україні та США разом, аби дати відповідь на ці виклики не тільки в Україні, але в регіоні й цілому світі.

«Ми знаємо, що Україна, як і весь світ, повинна дати раду серйозним проблемам, що викликані світовою економічною кризою. І дуже важливо для всіх нас налагодити спільну працю, аби ефективно поратися з проблемами. Я старатимусь передати твердий намір США продовжувати підтримувати розвиток демократії в Україні, продовжувати підтримувати безпеку Україні в цьому важливому регіоні світу», – зазначив Д.СТАЙНБЕРГ.

Після обрання Б.ОБАМИ президентом США візит Д.СТАЙНБЕРГА в Україну – це поки найвищий за рівнем візит представника американської влади.

Д.СТАЙНБЕРГ також додав, що перш за все хотів би зі своїм колегою Девідом ЛІПТОНОМ, який представляє Білий Дім, конкретно поговорити про економічні питання, що зараз стоять на порядку денному, зокрема, щодо співпраці України з МВФ, а також щодо угоди з ЄС про транзит енергоресурсів.

«Я також би хотів поговорити з вашими лідерами про те, як Україна працює над виконанням щорічної національної програми з НАТО. Маю намір довідатися, як можна допомогти, аби підтримувати відповідний темп цієї програми», – зазначив він.

Крім того, Д.СТАЙНБЕРГ має намір під час зустрічі з українським керівництвом висловити вдячність за внесок України в миротворчі операції в Афганістані, Іраку, Африці.

«З українською владою ще хочу обговорити, як ми – США – збираємося рухатися в напрямку покращення своїх відносин з Росією і при цьому надавати такої самої важливості відносинам з Україною. Усі вважають, що добрі відносини між США та Росією будуть позитивним фактором для України та для інших країн цього регіону», – додав він.

Довідка УНІАН. Д.СТАЙНБЕРГ є першим заступником Державного секретаря Хілларі КЛІНТОН. Він був призначений Президентом і затверджений Сенатом США 28 січня 2009 року, а наступного ж дня Державний секретар прийняла його присягу при вступі на посаду.

З 1996 по серпень 2000 року Д.СТАЙНБЕРГ працював заступником радника з національної безпеки президента Білла КЛІНТОНА. У цей період він також був особистим представником президента під час зустрічей «Великої вісімки» 1998 та 1999 років.

До посади заступника радника з національної безпеки він був керівником апарату Державного департаменту та директором штабу стратегічного планування у Державному департаменті (1994-1996), а також керівником аналітичної служби у Бюро розвідки і досліджень Державного департаменту (1993-1994).

Д.ЛІПТОН - радник в Білому домі з питань міжнародної економіки.