У МОН сподіваються, що Порошенко підпише закон про освіту до Дня вчителя

У Міністерстві освіти і науки сподіваються, що президент України Петро Порошенко підпише новий закон «Про освіту» до Дня вчителя, який у 2017 році відзначають 1 жовтня.

Про це сьогодні на Міжнародному форумі позашкільної освіти заявив заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей.

«5 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про освіту», його вже підписав голова Верховної Ради Андрій Парубій, і ми сподіваємось, що президент підпише його до Дня вчителя. Цей закон важливий для розвитку не лише формальної освіти, а й неформальної, до якої, зокрема, належить позашкільна освіта», – розповів Хобзей.

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Він зазначив, що позашкільна освіта більш вільна за своєю суттю, тому в її межах активніше розвиваються нові сучасні освітні підходи.

«Новий закон дає цілий спектр нових можливостей, зокрема, для розвитку позашкільної освіти. Наприклад, діти, які навчаються у музичних школах, спортивних гуртках, зможуть перезараховувати свої здобутки та не відвідувати відповідні уроки у школі за домовленістю між батьками та керівництвом закладу», – пояснив Хобзей.

Він наголосив, що для того, аби передбачені законом нові процедури почали працювати, потрібно прийняти низку профільних законів та понад 100 постанов Кабінету міністрів.

Йдеться про ухвалення нових законів «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійну освіту» тощо.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон «Про освіту», яким в Україні запроваджується 12-річна середня освіта, 5 вересня.

19 вересня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон України «Про освіту» і заявив, що передає його на підпис президенту України.

Деякі положення нового закону про освіту щодо мови навчання представників національних меншин України викликали стурбованість низки країн.

У Міністерстві освіти і науки України запевняють, що мовні положення нового закону про освіту в Україні (зокрема, ст. 7 щодо мови освіти) не порушують Європейську хартію регіональних мов або мов меншин та Рамкову конвенцію про захист національних меншин.

Згідно із законом, особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах для здобуття освіти поряд з державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.