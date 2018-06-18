Віхи тижня: «ідеальний злочин» проти Конституції, повернення Тігіпка і улюбленець Феміди Піскун

Кількість майбутніх учасників президентських перегонів росте всупереч чуткам про готовність Партії регіонів і БЮТ перенести обрання глави держави до парламенту. Юлія Тимошенко продемонструвала талант масовика-затійника на концерті у Алли Пугачової. Арсеній Яценюк завбачливо відмовився від солодкого.

Заява Віктора Ющенка про готовність брати участь у президентських перегонах фурору і сплеску коментарів не викликала. Хоча сам Віктор Андрійович вважає, що його рішення «таке природне», з ним погоджуються далеко не всі громадяни України. Ющенко холоднокровно пропонує сьогодні не дивитися на рейтинги, а поєднати президентські і парламентські вибори. Арсеній Яценюк, наприклад, не проти поєднання, але на рейтинги дивиться, можна сказати, милується ними. І, помітно задоволений динамікою зростання своєї популярності, відмовляється розмінюватися на якісь цукерки в переговорах з майбутніми конкурентами.

Актуальна і довгограюча інтрига – можливість внесення змін до Конституції. Партія регіонів і БЮТ вже давно принюхуються один до одного на предмет створення не ситуативного, а стратегічного альянсу. Пауза завдовжки в місяць у пленарних засіданнях Верховної Ради подарувала соратникам Януковича і Тимошенко останній шанс на реалізацію їх планів щодо трансформації Основного Закону. Ідея дуже красива: зусиллями декількох людей розробити і конституційною більшістю прийняти такі новації, щоб не просто розділити владу в країні на двох, але і зберегти статус кво впродовж декількох років. Цікаво, як відреагують політики і прості громадяни, якщо їх таки поставлять перед фактом «оптимізації» Конституції? Поки ж боротьба за конституційні зміни нагадує добре відомий завдяки майстрам детективного жанру «ідеальний злочин», що зривається в останню мить через безглузду, а тому абсолютно непередбачувану випадковість. Та й уміння виконувати свої обіцянки в повному об`ємі вітчизняним політикам не властиве.

У конституційній реформі по-українськи не можна скидати з рахунків зовнішній чинник. І якщо Росія зацікавлена у створенні в нашій країні парламентської республіки (злі язики стверджують, що Тимошенко 29 квітня одержить у Москві від Володимира Путіна останні інструкції на цю тему), то за океаном думка діаметрально протилежна. Тому прибуття до України першого заступника держсекретаря США Джеймса Стайнберга – скоріше, не жест ввічливості з боку Барака Обами, а спроба вплинути на ситуацію на місці.

Певно, новими ідеями порадує Сергій Тігіпко, який відпочивав від великої політики з 2004 року, після безславного завершення керівництва виборчим штабом Віктора Януковича. Сергій Леонідович серйозно подумує про безпосередню участь у президентських гонці, причому запевняє, що не збирається бути технічним кандидатом. Успішний банкір і все ще перспективний політик має незрозумілу схильність до слова «трудова»: він уже був «запрошеною зіркою», коли очолив партію «Трудова Україна», а зараз хоче повторити той самий фокус з Трудовою партією України. Цікаво, чи враховує Тігіпко в своїх планах ступінь стомленості країни від політичної діяльності ще одного небезталанного банкіра на прізвище Ющенко?

Зате Юлія Тимошенко на деякий час відмовилася від іміджу «залізної леді» і відвідала концерт Алли Пугачової в Києві. Прем`єр навіть піднялася на сцену і заспівала Happy Birthday для примадонни російської естради. Думаю, якщо вибори Президента залишаться всенародними, ми ще станемо свідками розкриття інших прем`єрських талантів. Благо ресторан у доньки і зятя Юлії Володимирівни в самому центрі столиці є, а вишивати хрестиком або в`язати можна і на робочому місці. Для зняття втоми, яка виникла під час управління країною і боротьби з кризою. Зате президентські піарники свій шанс прогавили, не прорахувавши можливого позитивного ефекту від виконання дуетом Пугачова – Ющенко, скажімо, пісні «Два кольори».

Не обійшлося без скандалу закрите засідання РНБО, на якому обговорювалися питання боротьби зі злочинністю і корупцією. Вирішивши розповісти журналістам про криміногенну ситуацію в країні, перший заступник секретаря Радбезу Степан Гавриш розписав стан речей настільки похмурими фарбами, що МВС виступило зі спростуванням, назвавши Степана Богдановича некомпетентним. Втім, про один компонент правосуддя можна не турбуватися навіть у наше непросте сьогодення. Хай там як, а без Генерального прокурора країна не залишиться - Святослав Піскун одержав четверте рішення суду про незаконність звільнення з посади генпрокурора. Він, схоже, поставив собі за мету довести свою незамінність у цій якості, і для цього згоден побути в резерві до завершення повноважень Олександра Медведька.

Євген Магда