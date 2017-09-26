Рада безпеки ООН підтримує позицію України щодо миротворців на Донбасі - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що Рада безпеки ООН підтримує позицію України щодо миротворців на Донбасі.

Про це Клімкін заявив в ефірі телеканалу ICTV.

«Я в Нью-Йорку провів багато зустрічей із усіма членами Ради безпеки, з кожним міністром дуже детально поговорив, усі підтримують нашу позицію», - заявив він.

«Стосовно російської резолюції зараз не почалось нічого, окрім дуже формальних експертних консультацій», - додав міністр.

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Також Клімкін заявляє, що резолюція щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі буде погоджена з країнами «Великої сімки», ЄС, Китаєм, після чого вона буде внесена на розгляд Ради безпеки ООН.

«В чому полягає трюк, якщо б ми зараз внесли будь-який проект резолюції, навіть найкращий, Росія почала б одразу гратися або сама або за рахунок свої друзів, щоб начебто зблизити (резолюції), типу нам потрібен компроміс, нам потрібен компроміс зараз, а чого б це не прибрати, а може кордон на другому етапі. Тому ця позиція – не тільки позиція української сторони, а позиція всіх наших друзів і партнерів…спочатку спільна позиція – з «Великою сімкою», з ЄС, з усіма країнами, Китай теж важливий, я провів майже годину з китайським міністром,щоб пояснити всі нюанси і тільки потім ми підемо з нашою резолюцією, але це буде спільна резолюція, а не тільки наша резолюція», - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування в Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

Своєю чергою 7 вересня Порошенко наголосив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку кордону з РФ

8 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уточнив слова Путіна про миротворців на лінії зіткнення на Донбасі.

«Це не сили ООН, це саме місія зі сприяння охороні спостерігачів ОБСЄ. Вона перебуває в повній відповідності з логікою Мінських домовленостей», - сказав Лавров.