Кремлю не подобається резолюція щодо місії ООН на Донбасі, де Росію буде названо країною-агресором

У Кремлі заявили про неприйнятність резолюції щодо місії ООН на Донбасі, де Росію буде названо країною-агресором. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

«За позиції щодо того, що, мовляв, Росія є агресором, місце для маневру навряд чи залишається. Бо ця позиція суперечить реальному стану справ», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи можливий компроміс щодо місії ООН на Донбасі, коли Україна вимагатиме включити в мандат місії формулювання про «примус до миру», що таким чином підтвердить роль Росії як агресора.

Пєсков вкотре заявив, що «Росія не є учасником конфлікту», а є «гарантом» виконання Мінських угод.

Відповідаючи на питання, чи ознайомилися в Кремлі з пропозицією Києва щодо місії ООН, він сказав, що працюють дипломати, і це питання потрібно адресувати до МЗС Росії.

«Росія і президент Путін неодноразово демонстрували своє бажання зробити все можливе для виходу на компроміс, але будь-які компроміси мають певну ступінь розумності й допустимості», - сказав він.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи буде Росією накладено вето в Радбезі ООН на резолюції, де Росія вказується країною-агресором і де буде зазначено в мандаті місії примус до миру, Пєсков сказав: «Ведеться обговорення. Дипломати працюватимуть. Що стосується неприйнятності формулювань щодо Росії-агресора, я вже сказав».

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Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

У свою чергу 7 вересня Порошенко наголосив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку кордону з РФ.

8 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уточнив слова Путіна про миротворців на лінії зіткнення на Донбасі.

«Це не сили ООН, це саме місія зі сприяння охороні спостерігачів ОБСЄ. Вона перебуває в повній відповідності з логікою Мінських домовленостей», - сказав Лавров.