Посол України в Молдові розповів, чому в Києві не чекають на Додона
З часу вступу на посаду президента Молдови Додон жодного разу не приїжджав в Україну, хоча не раз висловлював готовність здійснити візит до Києва.
Візит до Києва президента Молдови найближчим часом неможливий, оскільки Ігор Додон не поважає територіальну цілісність України та заявляє про громадянську війну на Донбасі. Про це заявив посол України в Кишиневі Іван Гнатишин, повідомляє Newsmaker.md.
Читайте такожМолдова закликає ООН обговорити виведення російських військ із Придністров’я"Що стосується контактів на вищому рівні, я собі не можу уявити таку зустріч в ситуації, коли президент Молдови, обраний частиною молдавського суспільства, або навіть більшістю молдавського суспільства, не поважає територіальну цілісність моєї країни і каже, що в Україні йде громадянська війна. Про яке розуміння та контакти можна говорити?"- сказав посол.
Заява дипломата стала реакцією на виступ глави Інституту стратегічних ініціатив Молдови, колишнього заступника голови міністерства закордонних справ і Європейської інтеграції Молдови Андрія Попова.
Він сказав, що при безпрецедентно високій інтенсивності контактів на рівні виконавчої влади, діалог президентів двох країн повністю відсутній, і це негативний фактор для двосторонніх відносин.
Попов також вважає, що це негативно позначається на сприйнятті України в очах частини молдавського суспільства - прихильників Додона і тих, хто отримує інформацію переважно з російських ЗМІ.
Під час передвиборчої кампанії Ігор Додон заявив, що Крим належить Росії. Згодом він повторив заяву про "російський Крим" та пояснив свої міркування.
З моменту вступу на посаду президента Додон жодного разу не відвідував Україну, хоча неодноразово висловлював готовність здійснити візит до Києва.
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман здійснить візит до Молдови 6 жовтня.