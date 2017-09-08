Військові навчання в Україні як "яблуко розбрату" для молдавської влади

Національна армія Молдови, всупереч забороні президента Ігоря Додона приїхала в Україну, аби взяти участь у військових навчаннях Rapid Trident-2017, адже уряд Молдови дозволив армійцям брати участь у навчаннях. До речі, не вперше уряд Молдови діє по-своєму, а її президент — по-своєму. Так, колись міністерство закордонних справ Молдови висилало російських дипломатів, також наплювавши на позицію президента. Він був дуже ображений, але його ніхто не слухав…

Хай там як, президент — це завжди верховний головнокомандувач. І коли збройні сили без згоди президента беруть участь у військових навчаннях на території іншої країни, це нонсенс. Такого, мабуть, не буває в жодній країні світу, навіть у Африці.

Молдова на даний момент — failed state, де російські диверсії призвели до розвалу системи влади. Це — парламентсько-президентська держава. Але наразі сталася така ситуація, тому що Молдова звернула з курсу європейської інтеграції. Вона раніше за Україну отримала і зону вільної торгівлі з Європейським союзом, і безвізовий режим. Але це обернулося негативом для країни, тому що проєвропейськи налаштовані громадяни виїхали на заробітки в Європу, відповідно в країні залишилися і почали голосувати тільки пенсіонери, які, врешті-решт, і обрали проросійського президента. Але еліта Молдови по своїй суті все одно лишається проєвропейською.

Молдова на даний момент — failed state, де російські диверсії призвели до розвалу системи влади

Тобто зараз відбувається конфлікт по лінії настроїв тих, хто залишився в Молдові, — вони налаштовані проти Європи. І тому має місце саботаж, який загрожує всій країні серйозною небезпекою. Адже невдоволення Додоном наростає, особливо в спецслужбах та армії. Тому, у підсумку, це може призвести до відсторонення президента або навіть до спроби перевороту в цій країні.

Додон був проти участі військових у навчаннях в Україні. Він — одіозна особа. Коли він був кандидатом на посаду президента, він зробив заяву про те, що Крим взагалі потрібно визнати російським. Правда, потім він обережно «з’їхав» із цієї теми. Тобто сьогодні він не має підтримки в країні, підтримки з боку еліти та спецслужб. Його єдиний порятунок — це Росія та преференції, які вона надає (газ та періодичні вкидання грошей). Якщо він позбудеться і цієї підтримки Росії, його просто зметуть з цієї посади. Тому, звісно, він усіляко буде «топити» за росіян.

Росії ця ситуація показує, що її плани з узурпації влади через контрольованого президента поки що не вдається здійснити. На відміну від Білорусі, де генералітет та в цілому офіцери, в основному, налаштовані проросійськи, попри на «зачистки», які проводить Лукашенко. У Молдові цього немає, тому що Молдова — маленька країна, яка має дуже маленьку армію. З урахуванням їхнього розміру, це означає, що абсолютна більшість їхніх офіцерів проходили спільні навчання з НАТО, вчилися в західних (європейських та американських) академіях. Всі маленькі армії мають подібний досвід.

Звісно, ця ситуація дає Росії погані сигнали. Тому що це показує вкрай нестійке положення президента Додона, з одного боку. А з іншого – це показує, що армія налаштована абсолютно антиросійськи. А це — чіткий сигнал сепаратистам у Придністров’ї про те, що у випадку якихось дій, армія не буде стояти осторонь, а орієнтуватиметься на позицію України.

Для України все це дуже добре, тому що зараз еліти Молдови починають спиратися на Україну. А наша країна вже стала регіональним лідером

Для України все це дуже добре, тому що зараз еліти Молдови починають спиратися на Україну. А наша країна вже стала регіональним лідером. І, зрозуміло, що для таких невеликих країн як Молдова ми представляємо великий інтерес в якості їхнього адвоката на Заході. Так само — і для Білорусі.

Тарас Березовець, політтехнолог, директор компанії Berta Communications, співзасновник Українського інституту майбутнього