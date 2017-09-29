Порошенку подали 111 кандидатів на призначення у Верховний суд

Вища рада правосуддя внесла подання президенту України на призначення 111 суддів оновленого Верховного суду із 120 переможців конкурсу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний перелік оприлюднив на засіданні Вищої ради правосуддя голова ВРП Ігор Бенедисюк.

Згідно з переліком, двом кандидатам відмовлено – не потраплять до оновленого Верховного суду Володимир Матюхін та Тетяна Франтовська.

Читайте такожЄС про Верховний суд: краще неповний склад, ніж судді із заплямованою репутацією

Ще щодо сімох кандидатів – Вікторії Мацедонської, Тетяни Стрелець, Ольги Ступак, Сергія Погрібного, Вадима Коротуна, Олександри Яновської та голови Ради суддів України Валентини Сімоненко – прийняття рішення було відкладено.

Негативний висновок Громадської ради доброчесності з 9 осіб, які не отримали схвалення ВРП, мали Франтовська, Стрелець, Ступак, Погрібний та Сімоненко.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня 2016 року з набуттям чинності змін до Конституції в частині правосуддя та закону «Про судоустрій і статус суддів» в Україні стартувала судова реформа. Відповідно до цих змін, Верховний суд став вищим судом в Україні, а його склад має бути сформовано із суддів, обраних виключно за результатами відкритого конкурсу.

Вища кваліфікаційна комісія суддів відібрала 120 кандидатів на посади суддів у касаційних судах ВСУ (по 30 посад в адміністративному, господарському, кримінальному, цивільному). Понад 3/4 кандидатів (93) є суддями і лише 27 - науковцями та адвокатами.

Із 120 кандидатів, які пройшли конкурсне оцінювання у Вищій кваліфкомісії, 30 отримали негативні висновки Громадської ради доброчесності при ВККСУ.

Згідно із законом, переможців цього конкурсу має рекомендувати для призначення суддями ВРП, яка може не затвердити того чи іншого кандидата на підставі того, що він не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики, або ж встановить, що при проходженні ним конкурсу було допущено процедурні порушення.