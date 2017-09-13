У Києві "нечисть в мантіях" пройшлася маршем і встала на варту "оновлення" Верховного суду (фото, відео)

В Києві пройшов "Марш нечисті в мантіях", під час якого учасники акції вимагали від Вищої ради правосуддя відсіяти 30 недоброчесних кандидатів у новий Верховний суд.

Учасники зібралися в суддівських чорних мантіях і масках нечистої сили. В руках вони тримали плакати із закликами прибрати кандидатів - "Зніміть їх негайно", "ВСП, не призначай негідників".

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Як повідомляв УНІАН, 30 вересня 2016 року з набуттям чинності змін до Конституції в частині правосуддя та закону «Про судоустрій і статус суддів» в Україні стартувала судова реформа. Згідно цим змінам, Верховний суд став вищим судом в Україні, а його склад має бути сформований з суддів, обраних виключно за результатами відкритого конкурсу.

Конкурс на зайняття 120 вакантних посад у касаційних судах ВСУ (по 30 посад в адміністративному, господарському, кримінальному, цивільному) Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила 7 листопада 2016 р.

Після оприлюднення рейтингу кандидатури будуть передані на розгляд Вищої ради правосуддя, який визначить остаточний перелік кандидатів у новий Верховний суд.

Після видання відповідного указу президентом України ці кандидати стануть суддями Верховного суду. 18 липня члени Громадської ради доброчесності висловили стурбованість тим, що участь одіозних суддів у конкурсі на зайняття посад в новому Верховному суді України створює ризик для подальшої реформи судової влади.