Новий Верховний суд на три четверті складатиметься із суддів - результати конкурсу

Новий Верховний суд на три четверті складатиметься із суддів, а ще на чверть - із адвокатів і науковців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков, представляючи результати конкурсного відбору до нового Верховного суду.

Він повідомив, що комісія відібрала 120 суддів. На початку конкурсу у листопаді минулого року претендентів було 1436, фактично подали документи на конкурс - 846, допущено до конкурсу було - 653, допущено до кваліфікаційного оцінювання - 625, склали анонімне письмове тестування - 613, написали практичне завдання - 520, пройшли тестування на морально-психологічні якості та загальні здібності - 381, станом на 18 липня кандидатів було 320. Це ті, хто взяв участь у формуванні рейтингу кандидатів на посади суддів ВСУ.

Якщо всі 120 переможців будуть рекомендовані президенту України Вищою радою правосуддя до призначення, то в кожному касаційному суді - господарському, адміністративному, кримінальному і цивільному працюватимуть по 30 суддів.

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Чверть складу нового ВС - це конкурсанти, стосовно яких члени ВККСУ подолали негативний висновок Громадської ради доброчесності.

Також Козьяков розповів, що значна частина переможців конкурсу - судді судів першої інстанції. Серед усього загалу переможців, яких є 91, суддів апеляційної інстанції та Верховного суду України близько 40. При цьому лише 5 - це судді нинішнього ВСУ.

Ще 9 переможців - адвокати, 16 - науковці і 4 мають змішаний стаж.

Також голова ВККСУ розповів, що дотримано і гендерної рівності - 54 жінки і 66 чоловіків. Наймолодший переможець має 33 роки, найстарший - 62 роки.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня 2016 року з набуттям чинності змін до Конституції в частині правосуддя та закону «Про судоустрій і статус суддів» в Україні стартувала судова реформа. Відповідно до цих змін, Верховний суд став вищим судом в Україні, а його склад має бути сформовано із суддів, обраних виключно за результатами відкритого конкурсу.

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Конкурс на зайняття 120 вакантних посад у касаційних судах ВСУ (по 30 посад в адміністративному, господарському, кримінальному, цивільному) Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила 7 листопада 2016 року.

Після оприлюднення рейтингу кандидати будуть передані на розгляд Вищої ради правосуддя, яка визначить остаточний перелік кандидатів у новий Верховний суд. Після видання відповідного указу президентом України ці кандидати стануть суддями Верховного суду.

18 липня члени Громадської ради доброчесності висловили занепокоєння, що участь одіозних суддів у конкурсі до нового Верховного суду України створює ризик для подальшої реформи судової влади.