Україну чекає сприятлива подія?

В цілому цей тиждень навряд чи сприятиме активній політичній діяльності. Може відчуватися дефіцит енергії для виробництва важливих політичних рішень. Звичайно, активність деяких партій або політичних діячів може бути достатньо високою, але навряд чи вона буде об`єднавчою. Тобто суспільний резонанс на такі рішення буде мінімальним. Разом з тим для України цей тиждень достатньо важливий. Причина у тому, що важливі події цього тижня були підготовлені раніше, а зараз прийшов час для реалізації того, що було підготовлене у минулому.

Цього тижня очікується сприятлива для України подія. Вона готувалася давно – ще в першій половині 2006 року, але тоді не було можливості її здійснити з вагомих причин. Одна з таких причин – відсутність сформованого, структурованого парламенту. Зараз ці проблеми, принаймні, у загальних рисах, усунені. Ця ситуація важлива, з одного боку, для формування структури управління, а з іншого – для ухвалення якихось значущих економічних рішень. Ця ситуація вже якимсь чином виявилася впродовж останніх двох тижнів, але зараз ще складно припустити, в якій саме з конкретних подій, що сталися в цей період. Є ще один вказівник. Ця ситуація повинна мати певне відношення до політичної реформи, а конкретно – до пошуку рішень, пов`язаних з системою управління. Звичайно, навряд чи впродовж одного тижня можна створити гармонійну систему управління. Тому цю подію можна розглядати тільки як один з кроків на цьому шляху.

Ця ситуація не створить ні особливих проблем, ні істотних переваг безпосередньо для жодної з політичних сил, окрім "Нашої України", для якої залишається актуальною цитата з минулого прогнозу (30.10.2006): "З політичних партій ці рішення найбільшою мірою торкнуться інтересів "Нашої України". Для блоку вони створять ситуацію неможливості або небажання участі в якихось економічних відносинах, зокрема зовнішньоекономічних, або в ухваленні якихось законів". Ця подія матиме значення для країни в цілому, зокрема, можливо, і на рівні зовнішньополітичних відносин.

З лідерів основних політичних груп ця ситуація буде цікавою, мабуть, тільки для Юлії Тимошенко. Принаймні, ці події якимсь чином знімуть її занепокоєння, яке було викликане політичною ситуацією впродовж останніх двох тижнів. Для інших впливових політиків вона не прояснить задач, що стоять безпосередньо перед ними, і мало що змінить.

Вадим Феофанов, астролог