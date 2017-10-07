Російський телеканал видалив статті про збитий рейс MH17 з версією про "український "Бук"

З сайту російського телеканалу "Зірка" видалили три статті про майора збройних сил України, який нібито втік до Росії та попросив російського громадянства, повідомляє Meduza.io.

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"Цей телеканал стверджував з посиланням на свідчення цієї людини, що малайзійський "Боїнг", що розбився в Донецькій області в 2014 році, було збито нібито з українського зенітно-ракетного комплексу "Бук", - йдеться в повідомленні.

Новини вийшли з такими заголовками:

"Майор ЗСУ, який був свідком знищення MH17, попросив притулку в Росії"

"Майор ЗСУ, який втік до Росії, розповів, як збили Boeing MH17"

"Майор ЗСУ розповів про траєкторії руху українських "Буків", які розстріляли Boeing MH17"

Наголошується, що всі вони збереглися в кеші Google.

В останній з цих "новин" було опубліковано відео, якому знято майора Юрія Батурина, начальник командного пункту військової частини 1215 збройних сил України.

Батурин розповів, що нібито після катастрофи "Боїнга" через його командний пункт проїжджав "Бук" з машинами супроводу. За словами майора, водії колони розповіли йому, що "займалися перебазуванням в ту точку, звідки був зроблений постріл". Через командний пункт Батурина вони проїжджали на зворотному шляху.

Нотатки про майора з посиланням на цей телеканал опублікували близько 40 інших російських ЗМІ, включаючи ТАСС, "Лайф" та "Вести.ру".

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Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама до Куала-Лумпура, зазнав аварії 17 липня 2014 року в Донецькій області. Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що лайнер збили з зенітного комплексу "Бук", який прибув на українську територію з Росії.

Хто саме віддавав наказ про запуск ракети і хто його виконав, комісія не встановила - це питання є предметом окремого розслідування, яке поки що не завершено.

Росія покладає відповідальність за катастрофу "Боїнга" на Україну. Виробник "Буків" концерн "Алмаз-Антей" стверджує, що результати моделювання показали, що літак збили ракетою, запущеною з території, яка перебувала під контролем українських збройних сил. Раніше в російських ЗМІ неодноразово висували версію про те, що "Боїнг" було збито ракетою з українського бойового літака.