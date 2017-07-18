"Чому ви три роки мовчите?": Навальний на дебатах запитає Стрєлкова, хто збив MH17 над Донбасом (відео)

Російський опозиціонер Олексій Навальний під час дебатів з колишнім "польовим командиром" "ДНР" Ігорем Стрєлковим планує поставити йому питання, хто збив MH17 в небі над Донбасом. Про це йдеться в опублікованому Навальним ролику на його сайті.

За словами опозиціонера РФ, дебати будуть розбиті на три тематичні частини: корупція; відносини із Заходом, Україна, Донбас, Крим.

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"Я не можу не запитати про збитий "Боїнг", у ньому загинуло 298 невинних людей. Ви там були, ви точно знаєте, хто його збив. Чому ви три роки мовчите, слухаєте брехливу пропаганду про український винищувач, ізраїльську ракету, бомби ЦРУ і несвіжі трупи? Скажіть правду прямо зараз, на цих дебатах: хто збив "Боїнг"?" - запитав Навальний у ролику.

Дебати Навального і Стрєлкова пройдуть 20 липня, розпочнуться вони о 20:00.

Як повідомляв УНІАН, колишній "польовий командир" "ДНР" Ігор Стрєлков викликав на публічні політичні дебати російського опозиціонера Олексія Навального.